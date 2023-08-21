Медсестру-вбивцю немовлят засудили до довічного. Що відомо про справу

18 хвилин(и) тому

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Суд Манчестера засудив медсестру Люсі Летбі, винну у вбивстві семи немовлят, до довічного ув'язнення без права на помилування чи дострокове звільнення. Це найжорсткіший вирок у правовій системі Британії.

Саме на такому вироку наголошувало обвинувачення, заявляючи, що дії медсестри підпадають під категорію усвідомленого садизму.

Летбі стала четвертою жінкою в історії британського права, засудженою до довічного.

У британській системі є два види довічного ув'язнення. Один - це коли засудженому надається право на дострокове звільнення через конкретний період, який визначає суддя, і другий - без такого права. Тоді звільнити людину можуть тільки у виняткових випадках.

Адвокати Летбі ще до вердикту говорили, що у справі не було можливості знайти пом'якшуючі обставини чи розраховувати на поблажливість присяжних.

Летбі відмовилася бути присутньою в залі суду під час оголошення вироку.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав її відмову подивитися в очі рідних своїх жертв ганебним боягузтвом. Він пообіцяв, що уряд внесе поправки в законодавство, які зобов'яжуть засуджених бути присутніми під час вироків.

Попри це, суддя Джастіс Госс зачитував звернення до засудженої в першій особі, так наче вона була.

"Життя новонароджених немовлят обірвалися, ледве почавшись, а життя їхніх рідних назавжди зруйновані. Мотиви твоїх діянь відомі тобі одній", - сказав суддя Госс.

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Суддя звернув увагу на цинізм, з яким жінка вбила немовля D (імен і особистостей жертв, так само як і їхніх сімей, не розголошують). В останні хвилини життя дитини медсестра разом з іншими медиками активно брала участь в реанімації, вдаючи, що сподівається на порятунок дитини.

Також суддя детально зупинився на кожному випадку гибелі та шкоди здоров'ю немовлят.

У чому винна медсестра Летбі

Крім семи доведених вбивств, під час суду над Летбі була також доведена її вина в замаху на життя ще шістьох немовлят.

Ще по шести епізодах, які розглядали на процесі, присяжні не змогли винести вердикт.

Люсі Летбі вбивала новонароджених, вводячи їм повітря шприцом, в період з червня 2015 по червень 2016 року, коли працювала в Лікарні графині Честерської (головна лікарня Національної служби охорони здоров'я в графстві Честер).

Вона також використовувала такі методи, як перегодовування і отруєння інсуліном.

Деякі колеги Летбі запідозрили її причетність вже після трьох перших смертей: у всіх випадках в момент смерті дітей вона була на чергуванні.

Але адміністрація лікарні спочатку не поставилася до цього серйозно.

Як показує розслідування ВВС, керівництво навіть намагалося змусити замовчати тих лікарів, які вголос говорили про свої підозри.

"Люсі Летбі, ніякий вирок не компенсує тої болісної агонії, яку ми пережили в результаті твоїх діянь", - сказала перед оголошенням вердикту матір немовляти С, вбитого медсестрою.

В очікуванні вироку адвокати оприлюднили заяви батьків двійнят - немовлят А і В, першого з яких було вбито.

За їхніми словами, другу дитину врятувало тільки те, що після трагічної і незрозумілої смерті першої сім'я наполягла, щоб біля ліжечка В постійно чергував член сім'ї.

Відомо, що через кілька тижнів після смерті дитини І Летбі надіслала листівку з співчуттями її батькам. Листівка мала назву "Про вашу кохану дівчинку згадуватимуть із посмішками".

У листівці Летбі також написала: "Немає слів, щоб полегшити ваш біль. Для мене було справжньою честю піклуватися про (Дитину I - Ред.) і познайомитися з вашою сім'єю - сім'єю, для якої (Дитина I - Ред.) була найголовнішим у світі і яка робила для неї все можливе".

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У понеділок суддя і всі ті, хто зібрався в залі, заслухали низку свідчень і зізнань батьків дітей, які стали жертвами Летбі.

Деякі зізнаються, що ненависть до медсестри стала для них такою ж руйнівною, як і втрата дитини.

Довічне ув'язнення у Британії

Першою жінкою в Британії, яка отримала довічне, 1990-го року стала Майра Хіндлі. Її засудили за вбивство. Вона померла в ув'язненні в 2022 році.

Дві інших - Роуз Вест і Джанн Деннехі - досі відбувають термін.

Вест засудили в 1995 році, вона скоїла 10 вбивств разом із чоловіком Фредом Вестом.

Серед інших довічно засуджених:

- Колишній офіцер британської поліції Вейн Казенс, який в 2021 році викрав Сару Еверард, яка йшла вулицею, та пізніше вбив її.

- Томас Меєр і Алі Харбі Алі, які вбили депутатів парламенту Джо Коса і сера Девіда Амесса відповідно.