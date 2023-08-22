Атака дронів на Москву: уламки впали на багатоповерхівку, вибиті вікна, побиті авто

54 хвилин(и) тому

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Два безпілотники збили на підльоті до російської столиці в ніч на вівторок, 22 серпня. Дрони, націлені на Москву, збивають уже п'ятий день поспіль, цього разу збитки від падіння уламків виявилися наочнішими, адже уламки впали у житлові квартали та повибивали вікна і пошкодили машини мешканців.

Влада Росії принципово не вмикає сигнал тривоги під час атак безпілотників, щоб не збурювати паніку у людей. Тому кожен такий удар стає сюрпризом для місцевих мешканців.

Вночі в соцмережах та телеграм-каналах з'явилися відеозаписи з гучними вибухами в районі Красногорська та столичного району Строгіно, яке розташоване на іншому боці Москви-ріки та МКАД відносно Красногорська. Після вибухів, судячи з записів, перелякані люди вийшли із квартир.

У дворах лежали уламки збитого дрона. Частина з них розбила шибки автомобілів. Постраждали й віконні рами 25-поверхового житлового будинку, випливає із опублікованих відеосвідчень.

Пізніше збитки підтвердив губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов. "Сьогодні вночі два безпілотники були перехоплені ППО на території Підмосков'я: у Часцях в Одинцовському міському окрузі та в Красногорську, у Павшинській заплаві", — написав він у своєму телеграм-каналі.

У Красногорську, де висотність та щільність житлової забудови майже не відрізняється від Москви, вибуховою хвилею від збитого дрона "вибиті вікна в багатоповерхівці, пошкоджені автомобілі", констатував губернатор.

Постраждалих людей немає, пожежі також не було, повідомив Воробйов.

Видання "Медіазона" звернуло увагу на те, що, судячи з кадрів ТАСС, найбільше постраждала багатоповерхівка на Красногірському бульварі, 10 (у ньому 383 квартири, проживає 960 осіб, за даними Flatinfo.ru).

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Цей будинок стоїть біля Москви-ріки, а на іншому березі - всього за 600 метрів від нього - розташовані скляні корпуси уряду Підмосков'я, пише видання.

Міноборони Росії не повідомляло подробиці другої поспіль атаки дронів на Москву, внаслідок якої безпілотникам вдалося підлетіти так близько і до столиці, і до підмосковного уряду.

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У випущеному вночі телеграм-повідомленні відомства сказано лише, що два безпілотники знищили силами ППО "над територією Московської області", а ще два дрони придушили засобами радіоелектронної боротьби над територією Брянської області.

Напередодні два безпілотники збили, як повідомляло міноборони Росії, над більш віддаленими від Москви районами — Рузським та Істринським, причому це було вже вранці, а не вночі.

У п'ятницю дрон долетів до Краснопресненської набережної, на якій розташована будівля уряду Росії та квартал "Москва-Сіті", впавши приблизно посередині між ними - поряд з павільйоном "Експоцентру".

Як і в попередні дні, вночі аеропорти припиняли виліт та посадку літаків.

Дев'ять рейсів перенаправляли з "Внуково" та "Домодєдово" на запасні аеродроми, повідомляє Росавіація.

"Шереметьєво" незабаром відновив прийом літаків. У "Домодєдово" уточнили, що в аеропорту обмеження діяли з 1:37 до 3:10.