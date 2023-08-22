Як за 10 хвилин визначати рак простати. Нове дослідження вчених

28 хвилин(и) тому

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Всього 10 хвилин, проведені в магнітно-резонансному томографі, мають виявити ознаки раку простати з більшою надійністю, ніж загальноприйняті аналізи крові на ПСА - простатоспецифічний антиген.

Британські вчені провели дослідження, під час якого МРТ-сканування виявило випадки раку простати, у тому числі й на стадіях, які були б пропущені, якби пацієнти проходили лише ПСА-тестування.

Рак простати - найпоширеніша форма онкологічних захворювань серед чоловіків. Хоча в Британії всім чоловікам, які досягли 50 років, рекомендують здавати ПСА-аналізи, державної програми таких оглядів досі не існує з тієї причини, що такі тести не відрізняються високою надійністю.

У зв'язку з цим автори проєкту вказують на те, що МРТ-сканування могло стати основою для такої програми, але визнають, що для цього знадобляться додаткові дослідження.

Що таке рак простати?

Простата - це частина чоловічої статевої системи розміром приблизно з волоський горіх, розташована в області тазу під сечовим міхуром

Простата оточує уретру, канал, яким сеча виводиться з організму

Рак є злоякісною пухлиною, що виникає при неконтрольованому зростанні клітин

Рак простати зазвичай розвивається повільно

Багато років людина може не помічати жодних симптомів

Однак у деяких випадках рак простати може бути вельми агресивним і призвести до смерті

Ключовим способом боротьби з раком простати залишається рання діагностика

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ПСА-тест на рак простати - не найнадійніший

Під час дослідження Reimagine, яке проводилося в лікарні при Університетському коледжі Лондона (його результати опубліковані у виданні BMJ Oncology), чоловікам віком від 50 до 75 років пропонували пройти МРТ-сканування та ПСА-тестування на рак простати.

Із 303 осіб, що пройшли обидві процедури, у 48 МРТ-сканування виявило можливі ознаки раку. Після чого хворобу підтвердили, у тому числі за допомогою біопсії, у 25 з цих пацієнтів.

При цьому у більш ніж половини чоловіків із хворобою показники ПСА-тестування були в межах норми, тож за відсутності МРТ-сканів їм повідомили б, що хвилюватися немає про що.

За словами консультанта лікарні Університетського коледжу Лондона (UCLH) та провідного автора дослідження професора Керолайн Мур, все це змушує по-новому і більш тверезо поглянути на проблему діагностування раку простати.

"Результати наших досліджень дають привід припустити, що МРТ може бути надійнішим методом ранньої діагностики серйозних ракових захворювань", — наголошує професор Мур.

Що таке МРТ (магнітно-резонансна томографія)?

Магнітно-резонансна томографія — це радіологічний метод дослідження, який використовує магнітне поле та радіохвилі для отримання детальних зображень органів та тканин людського тіла.

МРТ-сканування застосовується для встановлення або підтвердження діагнозу, визначення та моніторингу лікування та оцінки стану пацієнта.

Сканування зазвичай триває від 10 до 90 хвилин, залежно від області сканування тіла. Це безболісна процедура без побічних ефектів, не пов'язана зі шкідливими опроміненнями або введенням радіоактивних речовин.

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Які симптоми раку простати?

Прискорені позиви до сечовипускання, особливо вночі

Проблеми із сечовипусканням, ослаблений потік, підвищена тривалість процесу

Кров у сечі чи спермі

Всі ці симптоми можуть бути викликані й іншими причинами, проте при появі рекомендується негайно звертатися до лікаря.

"Коли рак простати виявили на ранньому етапі, він легко піддається лікуванню, але, на жаль, понад 10 тис. чоловіків в одній тільки Великій Британії надто пізно отримують діагноз, коли рак вже поширився по організму", — каже заступник директора з досліджень британської організації з вивчення раку простати Prostate Cancer UK Саймон Гривсон.

За його словами, МРТ-сканування здійснило б революцію в діагностиці раку простати. "Добре бачити результати дослідження, яке показало, як можна використовувати цю технологію ще ефективніше", - каже він.

Що ж до часових рамок можливого застосування нового методу, то, як вважає один із авторів дослідження, професор Марк Ембертон, це може статися вже найближчим десятиліттям.

"Смертність від раку простати у Великій Британії вдвічі вища, ніж у таких країнах, як США чи Іспанія, оскільки рівень тестування набагато нижчий, — пояснює професор Ембертон. — Тому з огляду на те, як легко піддається лікуванню цей вид раку на ранніх стадіях, я не сумніваюся, що національна система перевірок знизила б рівень смертності цієї форми раку в нашій країні".