Помер італійський співак Тото Кутуньйо. Що пов'язує його з Україною

1 година тому

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Італійський співак і поет-пісняр Тото Кутуньйо, знаменитий далеко за межами своєї країни, особливо хітом L'Italiano, помер у віці 80 років.

Про це повідомив італійському агентству ANSA його менеджер Данило Манкузо.

За словами Манкузо, Кутуньйо (його повне ім'я - Сальваторе Кутуньйо), помер у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані після тривалої хвороби, яка останніми місяцями загострилася.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Кутуньйо у Києві

Він був одним із найвідоміших співаків Італії, його пісні також були надзвичайно популярними в СРСР.

В 1990 році Кутуньйо навіть переміг на конкурсі Євробачення у Загребі зі своєю власною піснею "Insieme: 1990" ("Разом: 1990").

Кутуньйо написав першу пісню для Адріано Челентано - Soli.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Президент Ющенко у 2006 році відвідував його концерт у Києві

Як вказує видання "УП.Життя", у 2012 році він на запрошення Фабіо Фаціо виконав пісню L'Italiano з хором Червоної Армії РФ.

У 2013 році у Києві він отримав премію "Людина року" "За відродження культурних контактів і духовне зближення народів".

Загалом він був частим гостем у Києві і давав в Україні концерти майже десять разів. Востаннє він виступав у столиці України в 2017 році.

У 2015 році він привітав Володимира Путіна з днем народження, через що в Києві його потім вітали вже не так охоче.

Автор фото, УНІАН

А вже в 2019 році в Україні група депутатів листом просила спецслужби заборонити співаку в'їзд до країни через проросійські позиції, на що Тото Кутуньйо відповів, що поза політикою і є "аполітичним".