Японія почне зливати воду з АЕС Фукусіми в океан. Чи це небезпечно і чому розлючений Китай

Келлі Нг

BBC News

13 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Загалом виведення АЕС у Фукусімі з експлуатації триватиме 40 років

24 серпня Японія почне зливати в Тихий океан очищену воду з реакторів зруйнованої в результаті цунамі АЕС у Фукусімі.

План зливу води схвалив японський уряд через тиждень після того, як ці наміри схвалили у МАГАТЕ.

До океану потраплять 1,34 млн тонн води, що накопичилася в реакторах від 2011 року, коли сталася аварія. Такого обсягу води достатньо, аби затопити 500 олімпійських стадіонів.

Злив води, яку спочатку очищують та розбавляють, буде поступовим і триватиме 30 років

Уряд попросив оператора станції бути готовим розпочати злив води 24 серпня, якщо погодні умови будуть сприятливими.

У неділю станцію відвідав японський прем'єр, і цей візит посилив впевненість у тому, що скид води є неминучим, а рішення про нього - остаточним.

В японському уряді вважають, що злив води є необхідним кроком у тривалому та дорогому процесі виведення АЕС з експлуатації, що розташована на східному узбережжі країни за 220 км на північ від Токіо.

Після аварії воду, що накопичувалася на зруйнованій станції, збирали та зберігали у контейнерах понад десять років, але в резервуарах не залишилося вільного місця.

У 2011 році три реактори на АЕС у Фукусімі були зруйновані цунамі, причиною якого став потужний землетрус в 9 балів. Цю аварію називали найгіршою після катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Після аварії японська влада вирішила оголосити територію довкола станції зоною відчуження. Вона постійно збільшувалася через радіаційні витоки. Це призвело до того, що з регіону довелося евакуювати понад 150 тисяч людей.

У загальному вигляді рішення про злив води зі зруйнованої АЕС японський уряд ухвалив два роки тому. І з того часу це рішення викликає занепокоєння та протести по всьому тихоокеанському регіону.

Проте у липні цього року Міжнародна агенція з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) погодилося з цим планом, визнавши, що він не становить загрози для людей та довкілля.

Але багато хто, наприклад, рибалки з країн регіону, побоюються, що їхній бізнес та життя опиняться під загрозою після того, як з реакторів Фукусіми почнуть зливати воду.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Проти зливу води з АЕС у Фукусімі протестують і в самій Японії

Проти плану зливу води протестують не лише сусіди Японії, - у вівторок перед резиденцією прем'єра країни зібрався масовий протест проти планів щодо Фукусіми.

Оператор АЕС у Фукусімі, компанія Tepco, весь час після аварії фільтрувала воду, завдяки чому її вдалося очистити від 60 різних радіоактивних речовин. Але повного очищення води від радіоактивних матеріалів досягти не вдалося, і в ній все ще містяться тритій та вуглеводень-14 - радіоактивні ізотопи водню та вуглецю. Очистити воду від них досить важко.

Фахівці кажуть, що в цьому немає небезпеки, якщо тільки не йдеться про дуже великі обсяги, оскільки таке забруднення дає низькій радіаційний фон.

"Якщо злив води відбуватиметься за планом, дози радіації будуть дуже малими - у тисячі разів меншими, ніж люди отримують від природної радіації кожного року", - каже професор Джим Сміт з університету Портсмута.

Експерти також зауважують, що вода з Фукусіми зливатиметься у дуже великий "резервуар" - Тихий океан.

"Все, що буде зливатися, буде дуже сильно розбавлене", - пояснює професор Джеррі Томас із Імперського коледжу Лондона.

Атомні станції по всьому світу регулярно зливають воду, що використовується для охолодження реакторів. І рівні тритію в такій воді є вищими, ніж у воді, що зливатиметься з Фукусіми.

Китай - проти

Але рішення Японії скинути воду з Фукусіми розлютило сусідні країни, передусім Китай, який заявив, що Японія ставиться до Тихого океану як до своєї приватної клоаки.

У Пекіні попередили, що у разі, якщо злив води з Фукусіми таки почнеться, Китай застосує "необхідні заходи для забезпечення безпеки моря, харчів та громадського здоров'я".

Японія "ставить свої власні інтереси вище за інтереси людства у довгостроковій перспективі", заявили в китайському МЗС.

У Гонконзі, який імпортує багато японських морепродуктів, попередили, що "негайно застосують" обмеження на імпорт харчів з Японії.

До цього Китай та Південна Корея вже заборонили імпорт риби, що виловлюється в районі Фукусіми.