Наліт дронів у Москва-сіті - один врізався в будинок. Росія розбомбила зерносховище на Одещині

18 хвилин(и) тому

Автор фото, MAX RYAZANOV

У ніч на 23 серпня нальоти дронів фіксували і в Україні, і в Росії. Кілька дронів атакували Москву, у бізнес-центрі Москва-сіті звучали вибухи, у будинках повибивало вікна. Натомість Росія завдала удару по українській зерновій інфраструктурі на Одещині - пошкодила зерносховище та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї.

Повідомлення про вибухи у Москві стали надходити в місцевих телеграм-каналах. Згодом російська влада підтвердила атаку щонайменше трьох безпілотників.

Мер Москви Сергій Собянін написав, що один дрон влучив в хмарочос у бізнес-центрі Москва-Сіті. Будинок нежитловий, його лише будують. Другий начебто збили під в Можайському районі Московської області.

Міноборони Росії повідомило також, що збило ще й третій дрон в Хімкінському районі Московської області.

Дрон, що врізався в будинок в Москва-сіті, як стверджують в російському міноборони, втратив керування через засоби радіоелектронної боротьби.

У телеграм-каналах публікують відео вибухів та спалахів від влучання дрона. Є також відео, де місцеві скаржаться на вибиті шибки та звуки вибухів. Та кажуть, що їм страшно.

Автор фото, Телеграм-канал Mash

Це вже четвертий приліт в Москва-сіті. Атаки в цьому районі були 30 липня, а також 1 та 18 серпня.

Росія знову нищить зернову інфраструктуру

Автор фото, Одеська ОВА

Вночі Росія протягом трьох годин атакувала ударними безпілотниками південь Одеської області, повідомляє голова місцевої обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За даними української влади, ППО знищили дев'ять дронів-камікадзе, але влучання все ж були.

"Ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї. В складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці продовжують роботу", - повідомляє одеська влада.

Автор фото, Одеська ОВА

Загальна площа пожежі була понад 700 кв. м.