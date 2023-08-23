ЗМІ пишуть, що генерала Суровікіна зняли з посади. Що відомо

1 година тому

Автор фото, RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS AND INFORMATION OFFICE

Володимир Путін зняв Сергія Суровікіна, який раніше командував російськими військами в Україні, з посади командувача Повітряно-космічними силами, пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали. Офіційного підтвердження відставки генерала, який зник із публічного поля після заколоту Євгена Пригожина у червні, як і раніше, немає.

Вдень у вівторок колишній головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов написав у своєму телеграм-каналі, що Суровікіна зняли з посади, яку той обіймав з 2017 року, але залишили у міноборони Росії, тобто не звільнили з армії.

Телеведуча Ксенія Собчак також повідомила, що Суровікіна звільнили з посади закритим указом від 18 серпня. РБК із посиланням на власні джерела пише, що Суровікіна зняли "у зв'язку з переходом на іншу роботу", а зараз генерал перебуває "у короткостроковій відпустці".

Серед указів президента, які в цей час були опубліковані на офіційному порталі правової інформації, справді один пропущений - 17 серпня є указ № 622 "Про порядок розробки та коригування прогнозу науково-технологічного розвитку Російської Федерації", а 18 серпня — № 624 "Про присвоєння 14 винищувальному авіаційному полку почесного найменування".

Російське державне агентство "РИА Новости" у середу повідомило з посиланням на "інформоване джерело", що тимчасовим виконувачем обов'язків головнокомандувача Повітряно-космічними силами Росії замість Сергія Суровікіна призначили начальника штабу ВКС генерала Віктора Афзалова.

Про зняття Суровікіна з посади пишуть і провоєнні російські канали, зокрема близький до генштабу РФ "Рибар". Його автори зазначають, що усунення "вже як кілька днів далеко не новина для обізнаних осіб".

Канал стверджує, що Суровікіна спочатку утримували у СІЗО "Лефортово" на допитах, а потім - "на більш комфортних умовах", за яких він міг спілкуватися телефоном із дружиною.

Суровікін не з'являвся на публіці з 24 червня, коли засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зробив спробу заколоту. Тоді генерал записав відеозвернення до бійців ПВК, у якому сидячи зі зброєю в руках, закликав їх повернутися до місць дислокації.

Після зникнення Суровікіна з публічного поля в телеграм-каналах, а потім і в ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що генерала могли заарештувати.

Газета The Wall Street Journal писала, що разом із Суровікіним для допиту затримали 13 старших офіцерів. Одне з джерел видання стверджувало, що Суровікін знав про плани Пригожина, але в заколоті не брав участі.

Financial Times називала Суровікіна ланкою між Пригожиним та міноборони, начебто він тісно співпрацював з військовим контингентом "Вагнера", який воював в Україні. Що ж до самого Пригожина, він, люто критикуючи армію, до Суровікіна ставився добре.

Представник Кремля Дмитро Пєсков пропажу генерала коментувати відмовлявся, посилаючись на міноборони, а у військовому відомстві на цю тему жодних заяв не робили.