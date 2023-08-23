12 людей загинули в одних "жигулях". Деталі моторошної аварії на Вінниччині

42 хвилин(и) тому

Ввечері 22 серпня лісовоз зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ, у якому було 12 людей, серед яких шестеро дітей від 2 до 12 років. Усі пасажири легковика разом із водієм загинули.