12 людей загинули в одних "жигулях". Деталі моторошної аварії на Вінниччині
Ввечері 22 серпня лісовоз зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ, у якому було 12 людей, серед яких шестеро дітей від 2 до 12 років. Усі пасажири легковика разом із водієм загинули.
ДТП відбулася у Вінницькій області, недалеко від села Бродецьке Хмільницького району, повідомляє місцева поліція.
Аби деблокувати загиблих з понівеченого авто, залучили бійців ДСНС.
Водій вантажівки вижив, його вантажівки затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі призначили експертизи для встановлення причин та обставин аварії.
Провадження відкрили за фактом дорожньо-транспортної пригоди зі тяжкими наслідками.
Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.