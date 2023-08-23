Історична місія Чандраян-3. Індія за крок від того, щоб висадитись на Місяці та обійти Росію

1 година тому

Автор фото, Reuters

У середу, о шостій годині вечора за індійським часом (близько 15.30 за Києвом), Індія має шанс потіснити на "місячному" олімпі США, Росію та Китай, ставши четвертою в історії державою, яка успішно посадила на місячну поверхню космічний апарат.

Історична місія "Чандраян-3" має відбутися лише за три дні після того, як російський модуль "Луна-25" провалив аналогічне завдання і розбився об поверхню Місяця під час спроби посадки.

І росіяни, і індуси намагаються вперше в історії висадитися на малодослідженому південному полюсі Місяця. Досі висадки на Місяці робили в районі екватора. Привабливість південного полюса полягає в тому, що там, як вважається, може бути заморожена вода, яка може підтримувати життя людських поселень на Місяці у майбутньому.

Шанси "Чандраяна" оцінюються вище за російський аналог.

Річ у тім, що посадка пройде за додаткової підтримки індійського місячного орбітера "Чандраян-2". А це дозволить внести необхідні зміни до розрахункової траєкторії модуля у разі раптового стрибка одного з параметрів посадки.

Простіше кажучи, якщо в останній момент (як зазвичай і буває), раптом щось піде не так, швидше за все, вчені матимуть можливість стабілізувати апарат і продовжити посадку.

Автор фото, Isro

Повідомляють, що між апаратами вже встановили двосторонній зв'язок. Другий "Чандраян", що перебуває на місячній орбіті, вже відправив "побратиму", який почав знищення, сигнал "Welcome, buddy!" ("Ласкаво просимо, друже!") — і отримав підтвердження доставки.

На руку посадкової місії (до складу якої входить місяцехід "Праг'ям") грають ще кілька факторів.

На відміну від "Луни-25", що стартувала після індійського апарату, а спуститися збиралася раніше за нього, у "Чандраяна" більше часу на те, щоб, ковзаючи по орбіті, уважно роззирнутися і вибрати на поверхні місце, що підходить для посадки.

У вівторок вранці, за добу з невеликим до посадки, міністр науки і технологій Індії Джетендра Сінгх опублікував таймлапс (прискорене відео будь-якого процесу), де за понад дві хвилини показано всю історію будівництва компонентів третього "Чандраяну".

Модуль "Вікрам" має торкнутися місячної поверхні близько 18.00 за індійським часом (близько 15.30 за Києвом).