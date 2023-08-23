На Донбасі загинув Сергій Ільницький - заступник Яроша та депутат Київради. Чим він відомий
Під час бойових дій на Донбасі загинув 53-річний полковник Сергій Ільницький - перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша та депутат Київради від "Європейської солідарності".
"Віддав життя за Україну, в бою. Мій друг, брат по зброї, перший заступник командувача, командир загону "Південь", полковник Сергій Ільницький ("Сокіл")", - написав у фейсбуці Дмитро Ярош.
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що тіло Ільницького евакуювали з передової, прощання буде в Києві.
"Велика втрата для всіх нас, - написав він у фейсбуці. - Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою".
Відповідно до офіційної біографії, Ільницький брав участь у бойових діях з 2014 року, був помічником Дмитра Яроша, коли той був депутатом Верховної Ради.
Після поранення брав участь в "Іграх нескорених". Був капітаном української команди INVICTUS Games в 2018 році в Сіднеї (Австралія). Змагався в категорії веслування на тренажері.
Він також став прототипом персонажа "Серпня" у фільмі "Кіборги" про оборону Донецького аеропорту, який він сам захищав.
Після російського вторгнення в лютому 2022 року Ільницький знову брав активну участь в бойових діях.
У 2023 році його призначили заступником командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, він очолював загін "Південь" УДА у складі 28-ої окремої механізованої бригади.
Як написав редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов, який знав Ільницького, той брав участь у звільненні Херсонщини та обороні Бахмута.
Нагороджений у 2022 році орденом "За заслуги" III ступеня.