На Донбасі загинув Сергій Ільницький - заступник Яроша та депутат Київради. Чим він відомий

1 година тому

Автор фото, фейсбук Сергія Ільницького Підпис до фото, Сергій Ільницький (по центру) був першим заступником командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша (зліва)

Під час бойових дій на Донбасі загинув 53-річний полковник Сергій Ільницький - перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша та депутат Київради від "Європейської солідарності".

"Віддав життя за Україну, в бою. Мій друг, брат по зброї, перший заступник командувача, командир загону "Південь", полковник Сергій Ільницький ("Сокіл")", - написав у фейсбуці Дмитро Ярош.

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що тіло Ільницького евакуювали з передової, прощання буде в Києві.

"Велика втрата для всіх нас, - написав він у фейсбуці. - Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою".

Відповідно до офіційної біографії, Ільницький брав участь у бойових діях з 2014 року, був помічником Дмитра Яроша, коли той був депутатом Верховної Ради.

Після поранення брав участь в "Іграх нескорених". Був капітаном української команди INVICTUS Games в 2018 році в Сіднеї (Австралія). Змагався в категорії веслування на тренажері.

Автор фото, фейсбук Сергія Ільницького

Він також став прототипом персонажа "Серпня" у фільмі "Кіборги" про оборону Донецького аеропорту, який він сам захищав.

Після російського вторгнення в лютому 2022 року Ільницький знову брав активну участь в бойових діях.

У 2023 році його призначили заступником командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, він очолював загін "Південь" УДА у складі 28-ої окремої механізованої бригади.

Як написав редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов, який знав Ільницького, той брав участь у звільненні Херсонщини та обороні Бахмута.