"Думаю, братан, це кінець". Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

24 серпня 2023

Автор фото, Reuters

Ввечері 23 серпня під російським містом Твер впав бізнес-джет Embraer Legacy 600. Як повідомляє Росавіація, на борту був власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та його поплічники. Усі десять людей на борту загинули, тіла передали на експертизу.

Чи справді на борту був саме Пригожин, який любив літати з паспортами на інші імена та використовував "двійників", досі невідомо. Але близькі до нього джерела підтверджують, що загинув саме він, а західні медіа та аналітики вже називають це "помстою Путіна" за невдалий заколот, який Пригожин влаштував рівно за два місяці до катастрофи.

Про те, що загинув саме Пригожин, повідомив близький до нього телеграм-канал Grey Zone. Відповідно до повідомлення, "Пригожин загинув в результаті дій зрадників Росії". Так само вони написали про смерть правої руки Пригожина Дмитра Уткіна.

Шість співрозмовників ВВС у ПВК "Вагнер" так чи інакше підтверджують загибель Пригожина. "Я думаю, братан, це кінець, інших слів у мене просто немає, це кінець", — резюмував один із вагнерівців у розмові з кореспондентом.

Те, що Росавіація повідомила, що серед пасажирів був Пригожин, протягом години після катастрофи, - дуже швидко і дуже незвично, вважає Вілл Вернон, кореспондент ВВС в Москві.

"По Росії тижнями ходили чутки про те, яка доля чекає на Євгена Пригожина. Рівно два місяці тому він почав свій заколот. Лише близько години минуло після аварії, як Росавіація вже випустила заяву, яка підтверджує, що ім'я Євгена Пригожина було у списку пасажирів. Для Росавіації це надзвичайно швидко: відомство зазвичай реагує на такі інциденти набагато повільніше. І це багатьох тут здивувало", - пише Вернон.

Що сталося з літаком

Автор фото, Reuters

Сервіс Flightradar24, який відстежує польоти літаків по сигналах транспондерів, реєстрував політ Embraer Legacy 600 з 17:59 по Москві до 18:11.

Перші повідомлення про катастрофу з'явилися близько 19.20 за місцевим часом.

Судячи з відео очевидців катастрофи, літак розвалився у повітрі, на відео видно падіння окремих уламків.

Бізнес-джет падав у плоскому штопорі — судно, що втратило праву площину крила, знижувалося по крутій спіралі, поки не врізалося в землю майже під прямим кутом. На інших відео видно пожежу на місці падіння літака, його уламки та тіла загиблих. Очевидці, які зняли падіння, стверджують, що перед падінням чули два вибухи.

Разом з Embraer Legacy 600 летів інший літак. Він сів в Москві, про його долю та тих, хто був на його борту, нічого невідомо.

Росавіація вже о дев'ятій вечора по Москві прозвітувала про створення спеціальної комісії з розслідування катастрофи.

Головне слідче управління Слідчого комітету Росії (СКР) порушило справу за ст. 263 Кримінального кодексу РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту) - за цією статтею СКР порушує справи після будь-якої авіакатастрофи.

Автор фото, SOTA Підпис до фото, Біля "ПВК Вагнер Центр" у Петербурзі після звістки про аварію літака Євгена Пригожина виник невеликий стихійний меморіал із квітами, свічками та банером

Символічним, на думку багатьох оглядачів, є те, що катастрофа відбулася рівно за два місяці після невдалого заколоту Євгена Пригожина. Тоді, 23 червня, після тривалого публічного конфлікту з міноборони Росії Пригожин розпочав "марш справедливості" на Москву.

Його найманці захопили будівлі силових структур у Ростові-на-Дону та пішли колонною на столицю, в процесі збивши два вертольоти та літак (всього бійці "Вагнера", за різними даними, вбили до 15 російських військових).

Путін, який спершу фактично назвав його "зрадником", раптово, як здавалося, вибачив Пригожину.

Два останні місяці ЗМІ майже у щоденному режимі стежили за тим, як літаки, пов'язані з Пригожиним, курсували між Мінськом, Петербургом та Москвою. Сам бізнесмен при цьому став набагато рідше писати у соцмережах.

За два дні до катастрофи у Тверській області в соцмережах з'явилося відеозвернення Пригожина нібито з однієї з африканських країн.

"Кошмаримо ІДІЛ, "Аль-Каїду" та інших бандосів", - говорив на ньому бізнесмен. Це поки що це залишається останньою його публічною заявою.

Помста Путіна?

Західні видання 24 серпня вийшли із заголовками, які прямо вказують на те, що за вбивством, якщо воно справді було, найімовірніше стоїть сам президент Росії.

Daily Mail ставить запитання "Чи було це жахливою помстою Путіна?" і вважає його риторичним.

"Помста Путіна" - впевнена Daily Mirror. Газета вважає, що Путін включив боса "Вагнера" до "розстрільного списку" кілька тижнів тому. Telegraph, посилаючись на джерела у спецслужбах Британії, вважає, що Пригожин був убитий за наказом Путіна.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному зведенні пише, що наказ збити літак Пригожина, майже напевно, віддав президент Путін.

"Вкрай малоймовірно, щоб представники російської армії, особливо міністр оборони Сергій Шойгу і начальник генштабу генерал армії Валерій Герасимов, розправилися з Пригожиним без наказу Путіна", - пишуть оглядачі ISW і додають, що вся російська еліта, швидше за все, була впевнена, що після спроби заколоту 23 червня Пригожин залишається живим лише з милості Путіна.

"Він (Путін) не поспішав, він дочекався моменту, коли він може застати Пригожина в набагато слабшій позиції", - вважає американський політолог та глава консультаційної фірми Eurasia group Ієн Бреммер.

Крістофер Стіл, колишній глава відділу Росії у британській службі розвідки МІ6, сказав у коментарі ВВС, що такий кінець для Пригожина був "неминучим".

"Кілька тижнів тому насправді нам сказали, що Пригожина "замовили" якісь високі особи у російській бізнес-спільноті. Він мав багато ворогів, дуже мало союзників усередині режиму і в певному сенсі такий кінець для нього був неминучим", - вважає розвідник.

Президент США Джо Байден заявив, що "не здивований новинами з Росії".

"В Росії мало відбувається такого, за чим би не стояв Путін. Але в мене недостатньо інформації, щоб знати відповідь", - цитує американського президента Reuters.