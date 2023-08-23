Удар Росії по школі у Ромнах. Загинув директор, бібліотекар і ще двоє працівників

1 година тому

Автор фото, Клименко

Росія зранку 23 серпня вдарила дроном-камікадзе по будівлі школи у місті Ромни на Сумщині.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, школу повністю зруйнували, а з-під завалів дістали загиблих директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря.

Операцію із розбору завалів вже завершили.

Також поранення отримали 4 місцевих мешканців, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад, кажуть в МВС.

Автор фото, Клименко

На фото серед руїн школи - вцілілий вхід до укриття. Проте люди не спустилися під час тривоги в безпечне місце, твердить очільник МВС.

Школа могла готуватись до початку навчального року. Відстань від Ромен до кордону з Росією понад сто кілометрів.

Автор фото, ВВС

З нового навчального року з першого вересня в Україні значна частина шкіл, які мають укриття, можуть перейти на очне навчання навіть у регіонах, які межують з Росією чи лінією фронту.

23-25 серпня 2023 року на території Роменської міської територіальної громади вже оголосили днями жалоби "за загиблими внаслідок влучання російського БпЛА типу "Shahed" у наш навчальний заклад", йдеться у заяві міської ради.

Влада області повідомила, що під час тривоги два дрони-камікадзе вдалось збити.

Автор фото, ДСНС