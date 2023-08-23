Російський військовий гелікоптер вперше здався ЗСУ - українська розвідка

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мі-8 АМТШ. Фото ілюстративне

Російський бойовий вертоліт вперше за час війни Росії проти України здався українським військовим та здійснив посадку на одному з аеродромів України.

Таку інформацію, яку спочатку повідомили російські блогери, а потім і українські журналісти. Врешті це підтвердили в ГУР Міноборони України.

"Так, така інформація є, треба почекати, ведеться робота з екіпажем у тому числі", - дуже коротко прокоментував та підтвердив дані про вертоліт речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Співрозмовник ВВС Україна в ГУР пообіцяв, що офіційне повідомлення про деталі інциденту скоро опублікують.

Міноборони Росії поки що не коментувало цю інформацію.

Першими про ситуацію з Мі-8 повідомили російські воєнні телеграм-канали. За їхніми даними, деякий час тому гелікоптер з екіпажем нібито втратив орієнтування та долетів аж до аеродрому біля Полтави за 300 км від лінії фронту.

Там, за версією воєнкорів, вертоліт розстріляли - частина екіпажу загинула, а частина потрапила у полон.

Через деякий час про цю історію розповів редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела.

Бутусов стверджував, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ.

За даними Бутусова, гелікоптер повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

Згодом видання Українська правда з посиланням на джерела в розвідці розповіло, що це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців.

Українська розвідка нібито виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.

Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.

Мі-8 приземлився у Харківській області, твердять журналісти УП.

За даними ЗМІ, у результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Натомість пілот і його сімʼя перебувають в Україні, адже родину завчасно вивезли з РФ.

Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам. За даними УП, гелікоптер вже у Києві.