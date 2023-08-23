Ryanair, Hyatt і Nokia приїдуть до Криму. Головні мрії Кримської платформи Зеленського
У Києві вдруге за час війни проходить саміт Кримської платформи. Вперше цей форум зібрався влітку довоєнного 2021 року. Цього року на неї приїхали три президенти - Угорщини, Литви та Португалії, а також прем'єр Фінляндії. Є й нові та досить несподівані учасники.
Президент Польщі Анджей Дуда по відео заявив, що проблема російської окупації Криму є глобальною, і якщо її не вирішити разом, "ми де-факто почнемо погоджуватися на нову безпекову архітектуру у світі, новий світовий порядок, що ґрунтується на "законі сили" - порядок, нав'язаний Росією".
Він також додав, що російська анексія Криму у 2014 році для Варшави стала чітким сигналом про справжні наміри Кремля.
А президент Литви Гітанас Науседа, виступаючи в Києві, припустив, що саме Крим, звідки почалася відкрита російська агресія, стане й місцем, де їй покладуть край.
"Усе це почалося в Криму у лютому 2014 року. І, судячи з усього, це також те місце, де все це має закінчитись - коли Крим повернеться як частина держави Україна", - заявив литовський президент.
Не відділяти питання Криму від загального контексту російського вторгнення до України закликав світових політиків президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза.
"Будь-яка спроба відокремити ці два питання демонструє не підтримку, не допомогу українському народу, а є непотрібною перепоною відновленню територіальної цілісності України", - застеріг португальський президент.
Аналіз кореспондента ВВС Святослава Хоменка:
Коли Володимир Зеленський відкривав перший саміт Кримської платформи у 2021 році, головною його ідеєю було повернення Криму до інформаційного порядку денного. І багато хто вважав ту ідею тролінгом офіційної Москви.
Мовляв, ви вважаєте, що питання Криму закрите? А ось у центрі Києва збираються представники десятків країн, які обговорюють, яким чином півострів може повернутися додому, до справжнього рідного дому, а не до самопроголошеної "рідної гавані", і що буде з ним далі.
Тоді здавалося, що нервова реакція Москви на цей захід - а представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що участь будь-якої країни у Кримській платформі є зазіханням на територіальну цілісність РФ - достатній результат саміту. Більшого ніхто й не хотів.
Сьогодні, за два роки, погляд на Кримську платформу зовсім інший. Воно й не дивно: лінія фронту проходитиме за кілька десятків кілометрів від меж півострова, а військові бази, мости та паливосховища на його території регулярно потрапляють у зведення новин як цілі української армії, яка повільно, але наближається до Криму.
Організатори саміту цього року опинилися перед складною дилемою. З одного боку, що нового можна сказати про Крим, крім традиційних фраз про незаконність його анексії Росії? Та й взагалі, чи доречні будь-які слова у ситуації, коли їх глушать залпи артилерії та вибухи на тому ж Кримському мосту?
З іншого боку, проведення Кримської платформи - причому так, щоб кількість її учасників була більшою, ніж минулого року, - перетворилося на Володимира Зеленського на питання принципу.
У своїй промові Зеленський спробував розповісти про те, як Крим покращає після того, як звідти піде Росія. Як туди прийдуть міжнародні компанії (у рамках саміту підпишуть документ, в якому іноземні бізнеси - зокрема Ryanair, Hyatt, Nokia - заявлять про плани прийти до Криму після його деокупації). Як кримчани матимуть можливість жити гідно та щасливо. Як диктатуру змінить верховенство права. І навіть як туристичний сезон на півострові триватиме цілий рік безперервно.
Промову Зеленського можна було б назвати фантазіями "київського мрійника". Але зовсім нещодавно наївними всій планеті здавались і його слова про те, що український народ чинитиме опір другій армії світу. Тому - про всяк випадок - ігнорувати меседжі, озвучені сьогодні у Києві, теж не варто.
Та й сам склад учасників платформи сам по собі може бути певним меседжем. Найперше, до цієї ініціативи приєдналась, як заявив Дмитро Кулеба, Сербія - одна з найближчих союзниць Росії у Європі. Щоправда, від сербів до Києва ніхто не приїхав.
На засідання платформи у Київ приїхали президенти Литви, Португалії, та, як не дивно, Угорщини, яка через дії свого прем'єра Віктора Орбана теж вважається близькою до Росії країною.
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