Гори розкривають секрети. Чому в Альпах почали знаходити людей, зниклих десятки років тому

Бетані Белл

BBC News, Відень

14 хвилин(и) тому

Автор фото, ÖAV Gletschermessdienst/R Luzian Підпис до фото, Льодовик Шлатенкес в австрійських Альпах належить до тих, що найшвидше тануть

В австрійському регіоні Тироль на альпійському льодовику, який швидко тане, знайшли тіло чоловіка, який, як вважають, загинув понад 20 років тому.

В поліції кажуть, що тіло минулого тижня знайшов гірський провідник. Воно було у льодовику Шлатенкес, що в східному Тиролі.

Неподалік також відшукали і рюкзак, де знайшли банківську картку та водійські права. Тіло довелося вивозити поліцейським вертольотом.

У поліції вважають, що загиблому було 37 років на момент смерті, і що він був громадянином Австрії.

Для того, аби точно підтвердити особу загиблого, проведуть тест ДНК.

Як заявив ВВС речник поліції, перш ніж остаточні результати стануть відомі, мине кілька тижнів.

Вважають, що чоловік, який мав із собою гірськолижне спорядження, загинув в результаті нещасного випадку у 2001 році.

Льодовик, в якому його знайшли, один із тих, що тане найшвидше в Альпах. У звіті Австрійського альпійського клубу за 2021-2022 роки йдеться про те, що за рік він зменшився майже на 90 м.

Загалом, як зазначають в клубі, швидкість, із якою тануть льодовики в австрійських Альпах, є рекордною відтоді, як у 1891 році почалися регулярні спостереження за ними.

Знахідка тіла вже не перша цього літа - льодовики, що тануть, починають розкривати секрети, що були сховані багато років під товстим шаром криги.

У червні на цьому ж льодовику у Тиролі турист знайшов людські рештки та кістки.

Такі часті "знахідки" на льодовиках раніше не траплялися, відзначають в поліції. Проте досі невідома доля 45 людей, які зникли в австрійських Альпах від 1964 року.

Так само в Альпах, але вже у Швейцарії, в червні знайшли тіло німецького альпініста, який зник у 1986 році. Його також знайшли туристи - у льодовику над Церматтом. Спочатку вони побачили альпіністський чобіт та спорядження, що стирчали з криги.

Тест ДНК дозволив встановити особу німця, який зник 37 років тому, а рятувальники так і не змогли його відшукати.

Поліція не називала його імені, але повідомила, що йому було 38 років, коли він зник.

Цього літа і в Швейцарії, і в Австрії тримається надзвичайно спекотна погода. Це викликає стурбованість щодо майбутнього альпійських льодовиків, які є один із ключових елементів для довкілля європейського континенту.

Взимку сніг накопичується у льодовиках, які наповнюють такі європейські річки як Рейн та Дунай. А ті, своєю чергою, несуть воду і для сільського господарства, і для охолодження реакторів атомних станцій.