Керівник "Вагнера" Євген Пригожин загинув у авіакатастрофі в Росії
В авіакатастрофі в Росії загинув керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, а з ним ще дев'ятеро людей на борту.
Десять людей загинули під час аварії приватного літака у Тверській області, повідомили в МНС Росії. У Росавіації заявили, що серед пасажирів значиться прізвище та ім'я Євгена Пригожина.
Як уточнили в МНС, бізнес-джет, що розбився, прямував з Москви до Петербурга. Рятувальники проводять роботи на місці аварії.
У Росавіації підтвердили, що літак, що розбився, — це бізнес-джет Embraer. За даними відомства, серед пасажирів значиться прізвище та ім'я Євгена Пригожина.
Спочатку про авіакатастрофу у Тверській області повідомили телеграм-канали. Baza та Mash, зокрема, писали, що це бізнес-джет Embraer.
Телеведуча Ксенія Собчак написала у своєму телеграм-каналі, що літак, що розбився, імовірно належав засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.
Євген Пригожин справді володіє літаком Embraer Legacy 600. Бортовий номер літака Пригожина - RA-02795.
Російські телеграм-канали також публікують неперевірені відео та інформацію, що літак нібито не просто розбився, а був збитий.
Також з'являється інформація, що на борту були інші лідери та засновники ПВК "Вагнера".
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