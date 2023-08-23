Керівник "Вагнера" Євген Пригожин загинув у авіакатастрофі в Росії

11 хвилин(и) тому

В авіакатастрофі в Росії загинув керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, а з ним ще дев'ятеро людей на борту.

Десять людей загинули під час аварії приватного літака у Тверській області, повідомили в МНС Росії. У Росавіації заявили, що серед пасажирів значиться прізвище та ім'я Євгена Пригожина.

Як уточнили в МНС, бізнес-джет, що розбився, прямував з Москви до Петербурга. Рятувальники проводять роботи на місці аварії.

У Росавіації підтвердили, що літак, що розбився, — це бізнес-джет Embraer. За даними відомства, серед пасажирів значиться прізвище та ім'я Євгена Пригожина.

Спочатку про авіакатастрофу у Тверській області повідомили телеграм-канали. Baza та Mash, зокрема, писали, що це бізнес-джет Embraer.

Телеведуча Ксенія Собчак написала у своєму телеграм-каналі, що літак, що розбився, імовірно належав засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

Євген Пригожин справді володіє літаком Embraer Legacy 600. Бортовий номер літака Пригожина - RA-02795.

Російські телеграм-канали також публікують неперевірені відео та інформацію, що літак нібито не просто розбився, а був збитий.

Також з'являється інформація, що на борту були інші лідери та засновники ПВК "Вагнера".