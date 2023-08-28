Резніков розповів, чи будуть збільшувати обсяги мобілізації
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що найближчими місяцями в Україні навряд чи будуть збільшувати обсяги мобілізації до армії.
Про це він сказав під час зустрічі з журналістами у понеділок.
"Я не думаю, що найближчими місяцями буде стояти питання збільшення мобілізації" - заявив він.
"Той план мобілізації, що був затверджений Верховною Радою, він ще не виконаний. В хорошому сенсі. Це означає, що у нас немає потреби оголошувати про збільшення чисельності", - пояснив міністр.
Водночас Резніков повідомив що восени буде акцент на цифровізації даних про призовників і центри комплектування отримають доступ до реєстрів. Це має навести порядок в питанні мобілізації громадян.
Міністр підкреслив, що ЗСУ потрібна ротація в підрозділах, що залучені до контрнаступу, але запевнив, що не може сказати, що ситуація "критична і нам треба збільшення, поповнення".
У понеділок з цією думкою погодився також представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з оборони Федір Веніславський.
"В Україні наразі якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їхньої мобілізації немає. Все відбувається у тому плановому режимі, як це відбувалося з перших днів війни", - сказав депутат.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що військові просять у нього можливості збільшити обсяги мобілізації до війська.
"Скажу відверто, військові звернулись до мене (з проханням - Ред.) дати можливість більше мобілізовувати. Все, більше поки що сказати про це не можу", - відповів Володимир Зеленський.
Попри це, він все ж назвав обставини, за яких готовий дати згоду на прохання військових.
"Мені здається, що дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. Тому питання військкоматів дуже важливе, питання ВЛК (військово-лікарських комісій) дуже важливе, треба пришвидшити процеси, навести порядок, а потім вже починати розмову, щоб збільшувати, як, ким і чим", - додав президент.
Які є повістки
Нещодавно влада запустила інформаційну кампанію "Оновлюй дані в ТЦК", яку презентували на спеціальному брифінгу у Києві. Так у Міноборони хочуть мотивувати українців оновлювати персональні дані у військкоматах (зараз - територіальні центри комплектування) та бути готовими піти до війська.
Ця презентація відбулась на фоні продовження мобілізації в Україні, яка супроводжується масовими роздачами повісток у громадських місцях і конфліктами між працівниками ТЦК та громадянами. Подекуди з'являються повідомлення, що людей можуть одразу забирати з вулиці й відвозити до ТЦК навіть без вручення повісток.
Мобілізація в Україні триватиме до закінчення воєнного стану й військовозобов'язаним і надалі вручатимуть три види повісток.
Перша - повістка для уточнення даних, друга - для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка зобов'язує призовника пройти медобстеження.
Третя - мобілізаційне розпорядження. Цю повістку видають військовозобов'язаному після проходження ВЛК, якщо він визнаний придатним до служби. У разі ігнорування такої повістки передбачена кримінальна відповідальність.
Нещодавно розширили список хвороб, з якими не мобілізовуватимуть чоловіків.
Зокрема, у ньому тепер хворі на СНІД, гепатит, туберкульоз та інші тяжкі захворювання. Також не підлягатимуть мобілізації ті, хто нещодавно переніс операцію чи має значні деформації кісток.
Не призиватимуть на службу тих, хто відбуває покарання за тяжкі злочини або ж вже відбули це покарання.
Мобілізувати більше - Зеленський розповів про звернення військових і коли його схвалить
Президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві, відповідаючи на питання кореспондентки ВВС Україна Оксани Тороп, заявив, що військові просять у нього можливості збільшити обсяги мобілізації до війська.