Резніков розповів, чи будуть збільшувати обсяги мобілізації

39 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що найближчими місяцями в Україні навряд чи будуть збільшувати обсяги мобілізації до армії.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами у понеділок.

"Я не думаю, що найближчими місяцями буде стояти питання збільшення мобілізації" - заявив він.

"Той план мобілізації, що був затверджений Верховною Радою, він ще не виконаний. В хорошому сенсі. Це означає, що у нас немає потреби оголошувати про збільшення чисельності", - пояснив міністр.

Водночас Резніков повідомив що восени буде акцент на цифровізації даних про призовників і центри комплектування отримають доступ до реєстрів. Це має навести порядок в питанні мобілізації громадян.

Міністр підкреслив, що ЗСУ потрібна ротація в підрозділах, що залучені до контрнаступу, але запевнив, що не може сказати, що ситуація "критична і нам треба збільшення, поповнення".

У понеділок з цією думкою погодився також представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з оборони Федір Веніславський.

"В Україні наразі якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їхньої мобілізації немає. Все відбувається у тому плановому режимі, як це відбувалося з перших днів війни", - сказав депутат.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що військові просять у нього можливості збільшити обсяги мобілізації до війська.

"Скажу відверто, військові звернулись до мене (з проханням - Ред.) дати можливість більше мобілізовувати. Все, більше поки що сказати про це не можу", - відповів Володимир Зеленський.

Попри це, він все ж назвав обставини, за яких готовий дати згоду на прохання військових.

"Мені здається, що дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. Тому питання військкоматів дуже важливе, питання ВЛК (військово-лікарських комісій) дуже важливе, треба пришвидшити процеси, навести порядок, а потім вже починати розмову, щоб збільшувати, як, ким і чим", - додав президент.

Які є повістки

Нещодавно влада запустила інформаційну кампанію "Оновлюй дані в ТЦК", яку презентували на спеціальному брифінгу у Києві. Так у Міноборони хочуть мотивувати українців оновлювати персональні дані у військкоматах (зараз - територіальні центри комплектування) та бути готовими піти до війська.

Ця презентація відбулась на фоні продовження мобілізації в Україні, яка супроводжується масовими роздачами повісток у громадських місцях і конфліктами між працівниками ТЦК та громадянами. Подекуди з'являються повідомлення, що людей можуть одразу забирати з вулиці й відвозити до ТЦК навіть без вручення повісток.

Мобілізація в Україні триватиме до закінчення воєнного стану й військовозобов'язаним і надалі вручатимуть три види повісток.

Перша - повістка для уточнення даних, друга - для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка зобов'язує призовника пройти медобстеження.

Третя - мобілізаційне розпорядження. Цю повістку видають військовозобов'язаному після проходження ВЛК, якщо він визнаний придатним до служби. У разі ігнорування такої повістки передбачена кримінальна відповідальність.

Нещодавно розширили список хвороб, з якими не мобілізовуватимуть чоловіків.

Зокрема, у ньому тепер хворі на СНІД, гепатит, туберкульоз та інші тяжкі захворювання. Також не підлягатимуть мобілізації ті, хто нещодавно переніс операцію чи має значні деформації кісток.