H&M відкривається. Хто повернеться в Україну наступним?

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядав київський торговельний центр Retroville після російського удару у березні 2022 року

H&M планує відкрити більшість із своїх магазинів в Україні у листопаді цього року, йдеться у повідомленні компанії.

Як уточнило джерело ВВС Україна в компанії, цьому рішенню передували тривалі перемовини з керівництвом країни на найвищому рівні.

Поки що українські магазини популярного бренду лишаються закритими - і так було від початку війни.

"Тоді як H&M Group продовжує спостерігати за розвитком подій в країні, відбуваються приготування до нового відкриття більшості магазинів H&M там, де це можливо", - йдеться у повідомленні компанії.

Там наголошують, що безпека співробітників та покупців була і залишається пріоритетом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядала черга до одного із магазинів H&M в Москві у серпні 2022 року, коли компанія вирішила відкрити їх на короткий час для розпродажу напередодні виходу з Росії

В Україні є міжнародні бренди, які переривали роботу своїх магазинів лише на короткий час у перші тижні війни. Наприклад, італійський Benetton, який у країні представляє fashion-ритейлер Argo.

Але H&M далеко не єдиний бренд, який поки що не поновив роботу. Наприклад, магазини іспанської Inditex, ритейлера одягу таких відомих брендів як Zara, Bershka, Massimo Dutti, залишаються закритими з лютого 2022 року.

У квітні компанія оголошувала, що планує повернення в Україну. Тоді в Inditex говорили про можливість відкриття магазинів із серпня по листопад 2023 року.

"Ми стежимо за ситуацією в Україні. Нашим пріоритетом є захист наших працівників та їхніх сімей. Ми підтримуємо усіх, хто постраждав від цієї ситуації, - йдеться на сайті ZARA Україна. - Тимчасово онлайн замовлення будуть недоступні, а стаціонарні магазини залишаються зачиненими".

Автор фото, zara.com/ua

А щодо IKEA, то за даними співрозмовників ВВС Україна, близьких до компанії, вона наразі не має жодних планів повернутися в Україну.

Втім, навіть для таких гігантів, як McDonald's, рішення про повернення до business as usual в Україні було дуже непростим.

Після місяців закриття та невизначеності перші заклади американського харчового велетня відновили роботу лише наприкінці вересня минулого року - і то, спочатку лише на доставку.

При цьому компанія запровадила розширені процедури і протоколи безпеки для працівників і клієнтів, а поверненню передували складні консультації.

Втім, крім міркувань безпеки, від повернення до України міжнародних ритейлерів можуть утримувати і суто бізнесові міркування - а саме наявність платоспроможного попиту.

Мільйони потенційних клієнтів - переважно жінки працездатного віку з дітьми - поїхали з країни.

Так само багато українців втратили роботу. І хоча, наприклад, у Києві чи Львові зараз цілком може мешкати не менше людей, ніж до війни, питання, чи будуть і можуть вони купувати щось як до війни, лунає риторично.

З іншого боку, є й бізнес-оглядачі, які вважають, що саме зараз час для заходу або повернення на український ринок є найкращим - мало конкурентів, багато відкладеного попиту і є можливість отримати лояльного клієнта.

Не виключено, що саме такими міркуваннями керувалася ірландська Ryanair, керівництво якої відвідало Україну у липні цього року із планами відновлення авіасполучення. І це при тому, що небо залишається закритим з першого дня війни.

Навіть українські офіційні представники коментували такі можливості стримано. І справа не лише у наявності чи відсутності платоспроможного попиту на польоти літаками, а й в тому, що для цього потрібен дозвіл EASA (Європейське агентство авіаційної безпеки). А його, цілком очевидно, не буде до кінця війни.