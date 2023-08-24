Хто такий Дмитро Уткін, і хто ще був на борту літака Пригожина?

Шон Седдон

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Євген Пригожий - не єдиний відомий пасажир літака, що зазнав катастрофи поблизу Твері

Крім ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, на борту літака, що розбився на пів дорозі між Москвою та Петербургом, були ще дев'ятеро людей, повідомили у російських авіаційних органах.

Серед них і Дмитро Уткін, від позивного якого "Вагнер" і отримав свою назву.

В Росії також називають серед пасажирів і Валерія Чекалова, ключову особу, коли йдеться про фінанси групи.

Решта загиблих - це троє членів екіпажу, а також бійці "Вагнера".

Ось що відомо про них

Дмитро Уткін

Автор фото, Grey Zone/Telegram

Історія створення групи "Вагнер" є досить темною, але якщо відмотати події назад, то рано чи пізно ви неодмінно наштовхнетеся на ім'я Дмитро Уткін.

53-річний ветеран двох російських воєн у Чечні у 1994-2000 роках, як вважають, був причетний до діяльності ПВК від 2014 року.

Власне, саму компанію назвали за його позивним -"Вагнер". Ну, а воно, звісно, відсилає до Ріхарда Вагнера, улюбленого композитора Адольфа Гітлера.

Впродовж останніх років Уткіна називали правою рукою Пригожина. Він відповідав за загальне командування та вишкіл бійців.

У відкритому доступі дуже мало фото Уткіна, але серед них є селфі із неонацистськими татуюваннями на тілі.

Згідно із оприлюдненою в інтернеті автобіографії Уткіна, складеній, очевидно, десь у 2013 році, і знайденій Bellingcat, він служив у ГРУ - російській військовій розвідці - від 1988 до 2008. Там також йдеться про те, що за свою службу він мав державні нагороди. В автобіографії також перераховується, якою зброєю він володіє, і які має професійні навички.

Після того, як Уткін залишив ГРУ, він став найманцем, і здобув авторитет у групі "Вагнер" саме тоді, коли вона воювала на боці проросійських сепаратистів на сході України у 2014 році.

Вважають також, що він брав участь у військових операціях в Сирії та Африці. Крім того, розслідування ВВС у 2021 році відкрило його зв'язок із документами, що свідчити про участь вагнерівців у громадянській війні у Лівії.

Є ще фото 2016 року, на якому Уткін поруч із російським президентом Путіним на прийомі в Кремлі, - але тоді російська влада заперечувала зв'язки із ПВК.

Втім, вже після цього Путін заявляв, що російський уряд фінансував групу на мільярди доларів.

Валерій Чекалов

Чекалова також називають серед найближчих до Пригожина людей, і пов'язують із фінансами групи. Ці зв'язки тягнуться аж до початку 2000-х.

47-річний фінансист, як вважають, вів невійськові справи Пригожина, але ці справи дозволяли фінансувати ПВК.

Чекалов був пов'язаний із Evro Polis, компанією, що асоціюють з Пригожиним, яка отримала контракти на видобуток газу та нафти у Сирії у 2017 році.

Згідно із даними Держказначейства США, компанію було винайнято сирійським лідером Башаром аль-Ассадом "для захисту сирійських родовищ нафти в обмін на 25% акцій у видобутку нафти і газу".

Отримані завдяки цій угоді гроші йшли на оплату праці бойовиків "Вагнера" та закупівлю зброї, вважають в Дрежказначействі.

Вважають також, що Чекалов курував і бізнесові проєкти "Вагнера" в Африці.

США та Україна запровадили санкції проти Чекалова за його зв'язки із Пригожиним. Evro Polis також опинився під санкціями багатьох країн, зокрема й Великої Британії.

Євген Макарян, Сергій Пропустін, Олександр Тотмін та Микола Матусеєв

Решта четверо пасажирів на борту очевидно є бійцями "Вагнера".

На відміну від Уткіна та Чекалова, їхні імена не фігурують у міжнародних санкційних списках, а отже, на Заході їх не вважають впливовими особами.

Втім, відомо, що Пригожина дуже добре охороняли, а надто тоді, коли розкол між ним і Володимиром Путіним ставав дедалі глибшим. Отже, це могли бути охоронці ватажка "Вагнера".

Троє з них - Макарян, Пропустін та Тотмін - фігурували як бійці ПВК у базі даних, складеної проукраїнськими активістами.

Але в ній немає Матусеєва, ще одного чоловіка, якого названо серед пасажирів літака.

Пілот Олексій Левшин, другий пілот Рустам Карімов та стюардеса Крістіна Распопова

Решта троє людей на борту літака, імена яких назвали в російських авіаційних органах, це екіпаж - старший пілот Олексій Левшин, другий пілот Рустам Карімов та стюардеса Крістіна Распопова, єдина жінка на борту.

Щодо цих трьох, то перевіреної інформації обмаль. Незрозуміло, чи вони були напряму винайняті Пригожиним, або компанією, якою він володів, або ж кимось іще.

Автор фото, Reuters

Відомо, що Пригожин регулярно подорожував приватним літаком. Також відомо, що він вже латів саме на цьому літаку, Embraer Legacy 600, виробленому в Бразилії.

Цей літак був під санкціями США від 2019 року саме через зв'язок із Пригожиним, хоча тоді він мав іншу реєстрацію, повідомляє Reuters.

ВВС самостійно не перевіряла інформацію щодо членів екіпажу, але в російських ЗМІ ширяться інтерв'ю із їхніми родичами.

Повідомляють, що 39-річна Распопова говорила із родиною та постила фото у соцмережах незадовго після зльоту літака.

29-річний Карімов працював на компанію лише три місяці, а місяць тому відзначив четверту річницю одруження. Про це російським ЗМІ заявив його батько.

51-річний Левшин був одружений і мів двоє дітей, працював пілотом усе життя, - цитують російські видання його родину.

Майже через добу після катастрофи літака, що належав ватажку ПВК "Вагнер", якого свого часу називали серед найбільш довірених людей російського президента, подію прокоментував Володимир Путін.

"Вагнер" зробив вагомий внесок у боротьбу з нацизмом в Україні, ніколи не забудемо", - заявив російський лідер.

Цю заяву Путін зробив під час зустрічі в Кремлі із Денисом Пушиліни, очільником так званої ДНР.