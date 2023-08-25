Вночі біля Москви і в Криму вибухало - атакували дрони. Росія била по Одесі

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Московські аеропорти закривалися через атаку

У ніч на п'ятницю в анексованому Криму та біля Москви лунали вибухи. Міноборони Росії каже про атаку аж 42 безпілотників.

Вночі Росія намагалась атакувати ракетами Одесу.

Наліт на Крим

У районі Севастополя в анексованому Криму в ніч на п'ятницю, за повідомленнями користувачів соцмереж та місцевої окупаційної влади, збили кілька безпілотників.

Була інформація про вибухи і в іншому районі анексованого Криму біля мису Тарханкут.

"За попередніми даними, в районі мису Херсонес знищено кілька БПЛА над морем", - написав у телеграм призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

За словами Развожаєва, руйнувань немає. Користувачі соцмереж опублікували кілька відео зі звуками прольоту безпілотників та вибухів.

Закриті аеропорти під Москвою

Уночі було чути вибухи та роботу ППО у Калузькій, Тульській та Московській областях Росії. Аеропорти Внуково та Домодєдово, розташовані на південний захід та південь від Москви, тимчасово закривалися. Літаки направляли в інші аеропорти.

Автор фото, Astra Підпис до фото, Російські телеграмканали публікували кадри вибухів

Другу ніч поспіль російська влада не повідомляє про атаки безпілотників у напрямку Москви.

Російські телеграм-канали публікували відео з кадрами ударів, які знімали очевидці.

"Це що салют?" - питали люди на відео, а потім переходили на крик і нецензурну лексику.

Автор фото, Калуга жесть Підпис до фото, Очевидці повідомляли про вибухи поблизу аеродрому Шайковка у Калузькій області

Державне відомство Росавіація зранку 25 серпня повідомило про відновлення роботи аеропортів. Чому їх закривали вночі, не пояснювали. Заявили лише про потребу забезпечення безпеки польотів.

Міноборони Росії стверджує, що в ніч на п'ятницю над територією Калузької області, яка межує з Московською, ППО знищила ракету С-200.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша у своєму телеграмі заявив, що ППО спрацювали о 0:30 у Малоярославецькому та Жуківському районах.

Наприкінці липня російська влада заявляла, що ракетою С-200 били по Таганрогу в Ростовській області. Про використання цієї зброї для атаки на анексований Крим Міноборони Росії заявляло і минулого тижня.

Українська армія факт удару по Росії підтверджує, але деталей не повідомляє.

"Скільки збили, не добили - ми ще порахуємо…Це сезон оксамитової бавовни, вона вже квітне і розповсюджується. Остаточні наслідки підрахуємо згодом, хай оговтуються", - заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

24 серпня стало відомо про військову операцію українських спецпризначенців в окупованому Криму біля важливих радіолокаційних об'єктів РФ. У розвідці заявили, що група українських військових висадилася на території півострова та виконала низку завдань - "знищила особовий склад та засоби противника".

Атака на Одещину

Російська армія вночі атакувала південь України.

Майже опівночі російський літак над Чорним морем випустив 2 ракети Х-59 в напрямку південних областей України. Сили протиповітряної оборони України знищили ракети над морем, повідомили в Одеській ОВА.

За кілька годин відбулась друга атака. Цього разу з акваторії Азовського моря армія РФ спрямувала 2 ракети типу "Калібр" в бік Одеси.

Також був пуск одного ударного БпЛА типу "шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

Усі п'ять цілей українське ППО знищило, твердять військові.

За минулу добу росіяни випустили по Херсонщині пів тисячі снарядів. Загинула одна людина, повідомляють в Херсонській ОВА.