У ЄС затримали росіянина Яна Петровського. Україна його звинувачує в жорстоких катуваннях

1 година тому

Автор фото, НОВОРОССИЯ ТВ Підпис до фото, Ян Петровський у так званій "ЛНР" в 2015 році

У Фінляндії затримали російського військового командира Яна Петровського, якому приписують нацистські погляди та жорстокі тортури над українськими полоненими. Тепер його можуть видати Україні.

У п'ятницю стало відомо, що Петровського затримали на вимогу України про екстрадицію, повідомив фінський телеканал MTV Uutis.

Інформацію про затримання "росіянина за запитом Києва" підтвердило посольство Росії у Фінляндії, пише російське державне агентство "РИА Новости".

Телеграм-канал підрозділу "Русич" стверджує, що Петровського затримали ще 20 липня, але саме зараз його перевели у в'язницю, де він може очікувати екстрадиції до України.

На питання, чи справді Петровського затримали у Фінляндії за запитом України, директор департаменту воєнних злочинів офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов відповів ВВС Україна так: "Ми маємо таку інформацію і вона з високим ступенем вірогідності є правдивою".

Бєлоусов додав, що більше інформації оприлюднять згодом.

Хто такий Ян Петровський

Ян Петровський - позивний "Великий Славян" - один з лідерів диверсійно-штурмової розвідувальної групи (ДШРГ) "Русич", яка воює в складі російської армії.

Він воював у складі "Русича" на Донбасі в 2014-2016 роках. Значиться в розшуку в українській базі МВС.

Українська генпрокуратура звинувачує його та його поплічників у вбивстві та катуваннях українських військових.

Автор фото, СКРІН ІЗ ВІДКРИТИХ ГРУП У TELEGRAM Підпис до фото, Ян Петровський (зліва) і Олексій Мільчаков, командир "Русича"

У 2016 році генпрокуратура писала про бійців "Русича" як про групу людей з "садистськими нахилами, що сповідують відверту неонацистську, фашистську ідеологію, основною метою яких було знищення українців на території Луганської і Донецької областей".

Того ж року Петровського вперше затримали в ЄС. Це сталося в Норвегії, де він періодично жив з 2004 року. Його перебування в Новергії тоді визнали загрозою національній безпеці та депортували.

З початком повномасштабного вторгнення Петровський продовжив воювати в Україні.

Проти угрупування та його керівників - Яна Петровського і Олексія Мільчакова - у вересні минулого року США вводили санкції за "особливу жорстокість", проявлену під час боїв на Харківщині після початку повномасштабного вторгнення.

У грудні ЄС також ввів санкції проти "Русича" - у зв'язку з можливою причетністю цієї групи до ПВК "Вагнер", які теж відомі своєю жорстокістю.

Розстріл і катування українських військових

Диверсійно-штурмова розвідувальна група "Русич" - один з найодіозніших підрозділів так званої "ЛНР" в 2014-2015 роках.

Найбільшим успіхом ДШРГ "Русич" вважається засідка 5 вересня 2014 року під Веселою Горою. Того дня мало розпочатися перемир'я, й бійці російської групи зайняли покинутий український блокпост, залишивши там жовто-синій прапор.

Під таким прикриттям "Русич" розстріляв колону батальйону "Айдар", яка поверталася на базу, а згодом ще й колону 80-ї бригади, якій, утім, вдалося прорватися.

Автор фото, СКРІНИ ІЗ ВІДКРИТИХ ГРУП У VK.COM Підпис до фото, Петровський - любитель татуювань із скандинавською символікою, серед яких можна розрізнити "Зонненрад" ("сонячну свастику") та "Валькнут" ("вузол мертвих" у виглядів трьох переплетених трикутників)

Загалом тоді загинули понад 40 українських бійців.

Подія набула особливого резонансу після того, як лідери ДШРГ "Русич" Олексій Мільчаков та Ян Петровський виклали у мережу свої фото на тлі тіл "айдарівців", а також зображення відрізаного вуха.