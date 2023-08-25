Новий сезон "Корони" охопить смерть принцеси Діани. Що розповіли творці?

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Автор фото, Netflix Підпис до фото, Елізабет Дебікі знову зіграє свою роль принцеси Діани в майбутньому шостому сезоні "Корони"

Творці серіалу "Корона" кажуть, що "делікатно" відтворили смерть принцеси Діани у своєму новому, фінальному сезоні.

Хіт Netflix раніше критикували за підхід до історичної точності. Прем'єру шостого сезону очікують в кінці цього року.

Серіал завершиться шостим сезоном, у якому покажуть історію королівської родини після смерті Діани, яка загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році у віці 36 років.

"Ми мали дуже, дуже обережну і довгу розмову про те, як ми зробимо це - і я сподіваюся, що, знаєте, аудиторія зрештою це оцінить, але я думаю, що це було делікатно і вдумливо відтворено", - сказала виконавча продюсерка Сюзанна Макі сказала на ТБ-фестивалі в Единбурзі.

В останніх двох сезонах "Корони" Діану зіграла Елізабет Дебікі.

"Вона така вдумлива, уважна та любила Діану. Тому ми всі відчували величезну повагу. Сподіваюся, це буде очевидним, коли ви це побачите", - зазначила Макі.

Раніше принцесу Діану грала Емма Коррін.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Продюсер Енді Харріс сказав, що смерть королеви Єлизавети II "безсумнівно" вплинула на команду шоу

Енді Харріса, ще одного виконавчого продюсера "Корони", запитали, чи вплинула якимсь чином на серіал смерть покійної королеви Єлизавети ІІ.

"Я думаю, що смерть Її Величності, безсумнівно, вплинула на нас усіх і (на сценариста Пітера Моргана) зокрема", - відповів він.

"Принципово нічого не змінилося, але в певному сенсі зміни були, і коли ви це побачите, я думаю, що ви зрозумієте, що я маю на увазі".

Як розповіла Макі, Морган сказав їй, що цей сезон - "любовний лист до королеви".