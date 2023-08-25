"Я і не мав охороняти Пригожина". Що розповів Лукашенко про майбутнє ПВК "Вагнер" в Білорусі

1 година тому

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Не менше 3 тисяч найманців ПВК "Вагнер" залишаються в Білорусі після загибелі Євгена Пригожина. Олександр Лукашенко заявв, що вони залишаться в країні і далі. Однією з цілей їхнього перебування може бути збереження напруження на кордоні з Польщею та Литвою.

За офіційною версією подій, 24 червня Пригожин зупинив свій похід на Москву після розмови з Лукашенком та домовленості про те, що за участь в бунті нікого не покарають, а бійці ПВК "Вагнер" перебазуються в Білорусь.

Коментуючи загибель Пригожина, в п'ятницю Лукашенко заявив, що не повинен був забезпечувати безпеки Євгена Пригожина, який після бунту перекинув своїх бійців до нього в країну.

"Якщо прямо відповідати на це питання: я і не повинен забезпечувати безпеку Пригожина. Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла".

В п'ятницю Лукашенко пообіцяв, що попри все вагнерівці залишаться в Білорусі. "Вагнер" жив, "Вагнер" живе і "Вагнер" буде жити в Білорусі, як би декому цього не хотілося", - заявив він.

Точну кількість бійців "Вагнера", яка переїхала до Білорусі після бунту Пригожина, офіційно не називали, але близький до ПВК телеграм-канал Grey Zone стверджував, що в Білорусі опинилося близько 7 тисяч найманців.

Білоруська влада виділила для їхнього наметового містечка закинуту військову частину в Мінській області неподалік від неселеного пункту Осиповичі. Журналісти "Радіо Свобода", проаналізувавши супутникові знімки, прийшли до висновку, що територія цього наметового містечка скоротилася з початку серпня.

Це могло статися через передислокацію бійців у табори в Росію чи їх відправлення в Африку.

Зараз у таборі може перебувати близько 3 тисяч найманців - "Радіо Свобода" нарахувало на супутниковому знімку під Осиповичами 174 намети, в кожному з яких можна вміститися 20 людей.

Ніяких серйозних завдань в Білорусі в ПВК "Вагнер" протягом літа 2023 не було. Бійці проводили спільні навчання з білоруськими військовими та МВС. Сторони і не приховували, що Білорусь для вагнерівців - це перевалочна база для відряджень в Африку чи повернення в Росію.

Під чиїм командуванням вони перебувають тепер і в чому полягатиме їхня подальша місія після загибелі Євгена Пригожина і командира Дмитра Уткіна - невідомо.

Про якісь конфілкти російських найманців і місцевого населення також не повідомлялося. Один із командирів "Вагнера" Андрій Медведєв, що втік в Норвегію, у розмові з виданням "Зеркало" розповідав, що в Білорусі серед бійців немає колишніх засуджених, завербованих туди з колоній.

"Білорусам немає чого боятися "вагнерів", які там стоять, - вони не чіпатимуть простих людей. До того ж зеків зараз там просто немає - їх розпустили по польових таборах в Росії. Тих, що залишилися, тримають в шорах", - казав Медведєв.

Офіцер армії Білорусі (він не називав свого імені) заявив виданню "Наша Нива", що табір під Осимповичами охороняє білоруський спецназ і бійці Сил спецоперацій в Білорусі.

"Зеркало" і телеканал "Белсат" опитували експертів і провели власний аналіз ситуації після загибелі Євгена Пригожина. Вони прийшли до наступних висновків.

Деяка, скоріше за все, незначна кількість бійців залишиться в Білорусі і далі - просто щоб зберігати базу. Крім того, російську і білоруську владу повністю влаштовує ситуація, за якої влада сусідніх Польщі та Литви розглядають ПВК як загрозу для себе. Після загибелі Пригожина політики в обох країнах заявили, що ця загроза зберігається.

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Не виключено, що деякі вагнерівці приймуть білоруське громадянство і підуть в силові структури. Такий досвід в Мінська є: ще в 2014 року в місцевий ОМОН брали "беркутівців", які втікали з України.

Крім того, Лукашенко навіть хотів, "відштовхуючись від них (найманців ПВК), активніше створювати контрактну армію".

Головний контингент "Вагнера", вважають білоруські видання, Росія залучить до операцій в Африці, а також, можливо, в Україні. Тільки тепер найманці підписуватимуть контракти з російським міноборони та іншими силовими відомствами.

Така ж інформація є в телеграм-канала Grey Zone: нібито найманцям уже пропонують контракти з такими собі спецпідрозділами міноборони РФ для відправлення в країни Африки (анонімні автори телеграм-канала сумніваються, що підрозділи будуть настільки ж ефективні, як ПВК).

Аналітики також впевнені, що Олександр Лукашенко попросить (чи вже попросив), щоб діяльність "Вагнера" в Білорусі фінансувала Росія - у Мінська на це грошей немає.

Як сказав Лукашенко, "Вагнер" жив, живе і житиме в Білорусі".