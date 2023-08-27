Ніч масованої ракетної атаки: частину відбили ППО, частина "імовірно хибні". Що це може означати?

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Командування повітряних сил України/Facebook

В ніч проти 27 серпня росіяни завдали масованого удару крилатими ракетами по Україні.

За повідомленням Повітряних сил, це були ракети повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555.

Вони були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з Росії в районі Енгельса.

Загалом, як повідомляють у Повітряних силах, спостерігалося до восьми повітряних цілей. північних та центральних областях України знищили чотири.

"Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило", - повідомляють в Повітряних силах.

Ракети зайшли у повітряних простір Укра\ни через Сумську область і рухалися на захід. У ПСУ одразу припустили, що головна ціль удару - Київ, хоча тривога була оголошена й в інших областях.

У Києві тривога тривала три години - від 3:30 ночі.

У КМДА повідомили, що крилаті ракети рухалися в напрямку до Києва. Але завдяки тому, що були знищені ППО, "за даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань".

Не удар, а розвідка?

Незвична масована атака могла мате на меті не ураження певних цілей в Україні, а розвідку для майбутніх потужних ударів, вважає воєнний експерт Олександр Коваленко.

Він вважає незвичним не лише те, що вночі знищено половину із запущених Росією ракет, а решта можуть виявитися "хибними".

"Ще одним незвичайним явищем стало те, що запуск відбувся в районі Енгельс", - написав експерт у Фейсбук. Він нагадує, що раніше пуски Х-101/555 відбувалися з повітряного простору над Каспійським морем. А з інших місць пуски цих ракет були рідкісними.

"Продовжується спроба змінити тактику ракетних ударів, обрати найоптимальніше місце та комплекс ударів та відволікань", - припускає експерт, додаючи, що більша кількість літаків ніж треба для запуску такої малої кількості ракет може бути імітацією підвищеної загрози масованого удару, який максимально активізує всю ППО в Україні, яку російська сторона фіксувала.