Спорт джентльменів: переможець Усик отримав удар нижче пояса, Дюбуа скаржиться, що його "ошукали"

1 година тому

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Британець Деніел Дюбуа каже, що почувається "обдуреним" після того, як зазнав поразки за світовий титул в нічному поєдинку із українцем Олександром Усиком у Польщі. Усик каже, що після удару в пах від британця мав піднятися, бо "все треба доводити до кінця".

У п'ятому раунді через зафіксований суддею удар британця Усику нижче пояса, поєдинок було призупинено. Українець взяв кілька хвилин на відновлення і поновив бій.

Врешті після серії ударів у восьмому раунді 36-річний Усик відправив 25-річного Дюбуа у перший нокдаун. У дев'ятому раунді британець знову опинився в нокдауні, після чого суддя оголосив про завершення поєдинку достроково.

Про удар нижче поясу, штани і пупок

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чи не були щорти Усика надто високо підтягнуті під час бою з Дюбуа, а отже, чи був удар нижче пояса?

"Я не вважаю, що це був удар нижче поясу. Я думаю, що наніс його за правилами, і що у мене вкрали перемогу. Мене сьогодні ошукали, я ще повернуся", - заявив Дюбуа.

А його промоутер Френк Воррен заявив, що буде оскаржувати результати поєдинку та скритикував суддю Луїса Пабона.

"Мені подобається Усик, але він був неспроможний продовжувати, а вони дали йому пару хвилин, щоб оговтатися", - заявив Воррен.

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Відновлення Усика тривало 3 хвилини і 45 секунд. За правилами боксери можуть взяти до 5 хвилин на відновлення після удару в пах.

Проте після поєдинку чинні та колишні боксери розділилися у поглядах стосовно удару Дюбуа у п'ятому раунді. Вони обговорюють, чи не були шорти Усика натягнуті надто високо, так, що начебто приховували пупок. Через це законний удар в корпус міг здатися ударом нижче пояса, який поза правилами боксу.

Сам Олександр Усик на пресконференції після бою був однозначним щодо напрямку спірного удару Дюбуа:

"Не можна людей бити у пах, - заявив український боксер. - Бокс - це спорт джентльменів, а не вулична бійка".

Про перемогу

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Він також заявив, що поки кілька хвилин сидів, відхилившись на канати рингу, в нього були думки, що піднятися вже не зможу. Але "розумів, що підійматися обов'язково треба, бо якщо ти залишаєшся на підлозі - ти залишаєшся на підлозі".

"Воно і зараз болить, але треба підійматися та все доводити до кінця. Не лише на рингу, що ми робимо, а й у нашій країні", - заявив Олександр Усик.

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Вперше від початку російського вторгнення до України Олександр Усик мав можливість битися перед майже "домашніми" уболівальниками, адже до третини глядачів на арені у Вроцлаві були українцями, які спеціально приїхали подивитися на поєдинок - з України, Польщі та сусідніх країн.