Хто володіє OnlyFans: Леонід Радвінський, невловимий магнат на чолі порноімперії

Малу Курсіно

BBC News

1 година тому

Автор фото, Leonid Radvinsky via LinkedIn

За останній рік прибутки OnlyFans злетіли до небес, принісши своєму власникові дивідендів на 300 млн доларів. І це породило нові питання щодо того, ким є цей порнографічний олігарх.

Це Леонід Радвінський, 41-річний американський бізнесмен українського походження. Нині його статки оцінюють у понад 2 млрд доларів.

У 2018 році він купив OnlyFans у батька ти сина Стокелі, які розпочали бізнес двома роками раніше, вклавши лише 12,5 тис. доларів.

Вважають, що викуп фірми коштував Радвінському мільйони доларів. Але хто він і звідки в нього гроші?

Що нам відомо?

Грубо кажучи, зовсім небагато. Попри певний характер платформи, якою він володіє, своє власне приватне життя пан Радвінський воліє зберігати приватним. Він не дає багато інтерв'ю.

Але попри очевидну відразу до публічності, деякі зачіпки щодо його життя можна відшукати у його профілі на LinkedIn, а також на персональній сторінці в інтернеті.

Згідно із LinkedIn, пан Радвінський є венчурним інвестором, філантропом та підприємцем у галузі технологій із "особливим інтересом до нових платформ у соцмережах".

А на персональному сайті він розповідає, що понад два десятки років "розбудовував ІТ-компанії та робив внесок у русі за відкриті джерела".

Він народився в Одесі. Свою допомогу Україні він надає у криптовалюті. Згідно із CoinDesk, загальна сума його пожертв у 2022 році склала 1,3 млн доларів.

Крім того, пан Радвінський каже, що віддає "величезний обсяг часу, зусиль та грошей на неприбуткові цілі", так і як благодійність та технологічні дослідження.

На додачу до інтересів у сфері ІТ та благодійності, він ще й "затятий читач, який завжди готовий до партії в шахи, а також вчиться на пілота гелікоптера".

Де він мешкає?

Його родина переїхала до Сполучених Штатів, коли він був ще дитиною, і влаштувалася в Чикаго, Нині він живе у "сонячній Флориді", але точно не відомо де саме.

Forbes пише, що він одружений, але ВВС не змогла знайти згадок про те, ким є його дружина.

Історія бізнесу

OnlyFans не перший бізнес пана Радвінського, пов'язаний із порноіндустрією.

Він вивчав економіку у Північно-західному університеті в Чикаго і завершив навчання у 2022.

З того часу він веде підприємницьку діяльність і опікується кількома проєктами.

Перед тим як він став одноосібним власником Fenix, материнської компанії OnlyFans, він володів Cybertania - сайтом з реферал бізнесу, що дозволяє залучати нових учасників завдяки рекомендаціям попередніх.

Згідно із Forbes, бізнес, зокрема, пропонував користувачам лінки до паролів до контенту, включно із порнографією, від кінця 1990-х.

Перед тим, як придбати OnlyFans підприємець також володів успішним вебкамерним бізнесом для дорослої аудиторії.

Пан Радвінський не відповів на запит ВВС про інтерв'ю.

Що відомо про компанію, яка стоїть за OnlyFans?

Fenix, компанія, що володіє OnlyFans, все ще зареєстрована у Великій Британії, хоча Радвінський живе в США.

Але головний фінансовий менеджер компанії Лі Тейлор, згідно з реєстрами, живе в Британії.

Відкриті дані свідчать, що перший інвестор та засновник компанії Гай Стокелі вийшов із неї у грудні 2021 року. Того ж місяця Тім Стокелі залишив посаду керівника OnlyFans, "щоб віддатися іншим проєктам".

Під керівництвом Леоніда Радвінського бізнес OnlyFans процвітає. І вже не асоціюється виключно із порнографією, - деякі із найбільш популярних дописувачів роблять цілком пристойний контент.

Скільки заробляє OnlyFans?

У серпні компанія, зареєстрована в Лондоні, повідомила, що її прибутки до сплати податків досягли 525 млн доларів порівняно із 423 млн доларів рік тому.

Лише за останній рік кількість творців контенту на OnlyFans підскочила майже на 50% - до 3,2 мільйона. А кількість підписників зросла до 239 мільйонів осіб.

Але платформа також зіштовхнулася з критикою та прискіпливою увагою з боку влади та контролюючих органів.

У 2021 році BBC News повідомляла про те, що OnlyFans не запобігають тому, аби неповнолітні могли продавати чи дивитися відео, розміщені на платформі.