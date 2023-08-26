Нова атака дронів на Москву. Аеропорти припиняли роботу

15 хвилин(и) тому

Автор фото, YURI KOCHETKOV/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Вночі літаки до Москви не літали

Вночі відбулась нова атака дронів на Москву і область. Про це заявив і мер Москви Сергій Собянін і Міноборони РФ.

Згідно із заявою російського міністерства, дрон мав ударити "по об'єктах на території Москви та Московської області".

"ППО знищило його над територією Істринського району Московської області", - стверджують у російському відомстві.

"Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", — йдеться у телеграм-каналі мера Москви.

Російська державна агенція "РІА Новини" повідомила, що через атаку дронів був закритий повітряний простір.

Затримали 24 рейси, вісім скасували в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Московські аеропорти закривалися через атаку

Аеропорти Москви були деякий час закриті на прийом та виліт.

За кілька годин московські аеропорти відновили роботу після атаки безпілотника.

Україна поки атаку дронів не коментувала.

Американська газета New York Times пише, що удари безпілотників по Росії, яких в останні тижні стало помітно більше, покликані підняти моральний дух українців.

Атаки дронів мають продемонструвати українській громадськості, що Києву є чим відповісти на дії Москви, зазначає видання з посиланням на американських чиновників.

"Ця тактика особливо важлива, враховуючи повільні темпи українського контрнаступу, вважають офіційні особи, які розмовляли на умовах анонімності", - пише газета.

Внаслідок атак, яких було кілька протягом літа, були пошкодженні будівлі у центрі Москви. Це призвело до збоїв у роботі аеропортів і знищення російського надзвукового бомбардувальника під Великим Новгородом.

Істотних збитків військовому потенціалу Росії ці удари не завдали, але й не призвели до ескалації.

Представник ГУР Андрій Юсов минулого місяця говорив NYT, що удари по Москві продовжуватимуться.

"Російська еліта та прості росіяни тепер розуміють, що війна не десь далеко, на території України, яку вони ненавидять, - пояснював Юсов. — У Москві також війна, вона вже на їхній території".

Проте американські чиновники кажуть, що є важливіша аудиторія, на яку розраховані ці удари. Якщо атаки безпілотників мають стратегічну мету, то це зміцнення морального духу населення та військ України.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У липні безпілотники досягли центру Москви. Атакували Москва-сіті

У червні Україна розпочала контрнаступ проти російських військ, які окупували південні та східні райони країни. Однак він відбувається повільніше, ніж очікувалося. Не досягнувши помітного прогресу на полі бою, Україна активізувала атаки безпілотників в анексованому Криму та у кількох областях Росії.

Попри обмежений ефект від атак, офіційні особи США очікують, що Україна продовжить завдавати ударів по території Росії. На їхню думку, це посилає важливий сигнал: Київ не просто захищає свою територію, але також готовий завдати удару у відповідь.

Тим часом у ніч на суботу росіяни продовжували обстріли України. Тричі обстріляли села Сумської області.

За минулу добу було 85 обстрілів по 26 населеним пунктам Запорізької області, 74 обстріли Херсонщини.