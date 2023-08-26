Тисячі імператорських пінгвінів гинуть в Антарктиці. Чому цей вид може зникнути

Джонатан Амос

кореспондент ВВС з питань науки

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пухове пір'я пташенят імператорських пінгвінів не водонепроникне. Воно повинно зміцніти до того, як лід розколеться

В Антарктиці спостерігали катастрофічну загибель пташенят імператорських пінгвінів. За різними оцінками, загинуло до 10 000 молодих птахів.

Морський лід під пташенятами розтанув, перш ніж у них з'явилося водонепроникне пір'я, необхідне для плавання в океані.

Найбільше ймовірно, що птахи потонули чи замерзли на смерть.

Подія сталася наприкінці 2022 року на заході континенту в районі, що виходить до моря Беллінсгаузена.

Це зафіксували супутники.

Доктор Пітер Фретвелл, з Британської антарктичної служби (BAS), вважає, що це знищення є передвісником майбутніх подій.

За прогнозами, понад 90% колоній імператорських пінгвінів можуть зникнути до кінця століття, оскільки сезонний морський лід на континенті тане в умовах постійного потепління.

"Імператори залежать від морського льоду для свого циклу розмноження. Це стабільна платформа, яку вони використовують для вирощування дитинчат. Але якщо цей лід не такий великий, як повинен бути, або розпадається швидше, ці птахи в біді", - каже доктор BBC.

"Надія є: ми можемо скоротити наші викиди вуглецю, які спричиняють потепління. Але якщо ми цього не зробимо, то доведемо цих знакових, красивих птахів до межі зникнення".

Доктор Фретвелл і його колеги звітують про вимирання птахів у журналі Communications Earth & Environment.

Вчені відстежили п'ять колоній у секторі моря Беллінсгаузена - на острові Ротшильда, в затоці Верді, на острові Смайлі, півострові Брайан і мисі Пфрогнер.

Використовуючи супутники ЄС Sentinel-2, вони могли спостерігати активність пінгвінів за екскрементами або гуано, які вони залишали на білому морському льоду.

Ці коричневі плями видно навіть з космосу.

Дорослі птахи вистрибують на морський лід приблизно в березні, коли в південній півкулі наближається зима. Вони залицяються одне до одного, злягаються, відкладають яйця, висаджують ці яйця, а потім годують своїх пташенят протягом наступних місяців, поки не настане час для дитинчат самостійно вибиратися у світ.

Зазвичай це відбувається в грудні-січні, коли нові пташки відправляються в океан.

Але дослідники побачили, що морський лід під імператорськими лежанками розпався на шматки в листопаді, перш ніж тисячі пташенят встигли відростити гладке пір'я, необхідне для плавання.

Як результат, чотири колонії зазнали невдачі з розмноженням. Тільки північніша ділянка, на острові Ротшильд, мала деякі успіхи.

Рівень літнього морського льоду в Антарктиді різко скоротився з 2016 року, а загальна площа замерзлої води навколо континенту зменшилася до нових рекордно низьких рівнів.

Найнижчі показники припали на останні два літні сезони, у 2021-2022 та 2022-2023 роках, коли Беллінсгаузен був майже повністю позбавлений льодового покриву.

Більше того, повільне формування крижин в останні місяці означає, що колонії, ймовірно, не виводитимуть пташенят ще принаймні рік.

Зимовий максимум площі морського льоду, який зазвичай досягається у вересні, буде набагато нижчим, ніж зазвичай.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вчені вважають, що в наступному столітті ареал життя імператорського пінгвіна буде значно обмежений

Доктор Фретвелл і його колеги кажуть, що імператорські пінгвіни відчули наслідки цих змін. У період між 2018 і 2022 роками приблизно третина з понад 60 відомих колоній імператорських пінгвінів певним чином постраждала від зменшення площі морського льоду.

На іншому кінці планети, в Арктиці, морський лід неухильно зменшувався десятиліттями. Антарктика, навпаки, здавалася більш стійкою. Аж до 2016-го року льоду ставало поступово більше.

Колега з BAS докторка Керолайн Холмс є експерткою з морського льоду Антарктики. Вона пов'язує причини нинішнього зниження з аномально теплою океанічною водою навколо континенту та особливою схемою вітрів, які у випадку Беллінсгаузена штовхають лід назад до узбережжя, ускладнюючи його поширення.

То були видатні часи, сказала вона.

"Те, що ми бачимо зараз, значно перевищує те, що ми спостерігали раніше. Ми очікували змін, але я не думаю, що ми очікували таких великих змін аж так швидко", - каже вона.

"Дослідження в Арктиці свідчать про те, що якби ми змогли якось змінити потепління клімату, морський лід на полярній півночі відновився би. Ми не знаємо, чи може це також застосовуватися в Антарктиці. Але є всі підстави думати, що якщо стане досить холодно, морський лід знову утвориться".

Зараз Міжнародний союз охорони природи (IUCN) класифікує імператорських пінгвінів як таких, які "майже під загрозою".