Фатальний поцілунок у фіналі ЧС: іспанська футболістка каже, що не давала згоди

27 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Після перемоги збірної Іспанії президент Федерації футболу поцілував футболістку

Іспанська футболістка Дженні Ермосо, яку поцілував у губи президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес, заявила, що не давала згоди на поцілунок.

"Я хочу пояснити, що в жодному разі не давала згоди на поцілунок. Я не терплю, коли мої слова ставлять під сумнів, тим більше коли придумують слова, яких я не говорила", - цитують Ермосо в іспанській профспілки гравців FutPro.

Гравці збірної вимагають відставки Рубіалеса і відмовляються виступати, доки він не піде.

Сам Рубіалес відмовився подавати у відставку. Він заявив, що поцілунок був спонтанним і стався "за взаємною згодою".

Іспанська влада ініціювала судовий розгляд цього інциденту, а Міжнародна федерація футболу (FIFA) організувала дисциплінарне розслідування.

Інцидент стався на стадіоні після закінчення фінального матчу жіночого чемпіонату світу з футболу, тріумфатором якого стали іспанки.

"Я не піду у відставку, я не піду у відставку, я не піду у відставку. [...] Я боротимуся до кінця", - повторював Рубіалес під час екстреного засідання керівництва футбольної федерації. Він заявив, що захищатиметься у суді.

Відставки 46-річного Рубіалеса вимагали також кілька членів уряду Іспанії, низка іспанських та іноземних спортсменів.

"FIFA підтверджує свою непохитну відданість повазі недоторканності всіх людей і рішуче засуджує будь-яку поведінку, що суперечить цьому", - заявили в головному керівному органі футболу.

Що сталося

Рубіалес поцілував у губи нападаючу іспанської збірної Дженніфер Ермосо після перемоги збірної Іспанії у матчі зі збірною Англії з рахунком 1:0.

Тепер Дисциплінарний комітет вирішує, чи порушив він "основні правила гідної поведінки" і чи "повівся таким чином, що це завдало шкоди репутації футболу та/або FIFA".

FIFA не повідомила, коли саме можуть ухвалити рішення. Дисциплінарні судді цієї організації можуть накладати санкції на окремих осіб. Це покарання, що варіюються від попереджень та штрафів до усунення від професійної діяльності.

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За кілька хвилин до фатального для кар'єри Рубіалеса поцілунку президент Федерації футболу Іспанії ще й схопив себе за промежину, висловивши таким чином захоплення від перемоги іспанської команди.

Цей жест можуть вважати обтяжливою обставиною, оскільки Рубіалес стежив за матчем поруч із королевою Іспанії Летісією та 16-річною принцесою інфантою Софією.

Що казала сама Ермосо

Профспілка FutPro, яка представляє Ермосо, яку раніше очолювала той самий Рубіалес, заявила, що інцидент з поцілунком не повинен залишитися безкарним: "Ми працюємо над тим, щоб дії, аналогічні тим, свідками яких ми стали, не залишалися безкарними і щоб були вжиті заходи для захисту жінок-футболісток від дій, які ми вважаємо неприйнятними".

Голова футбольної федерації Іспанії вибачився, заявивши у відеозверненні, що "був абсолютно не правий".

33-річна футболістка спочатку написала в інстаграмі, що їй "не сподобалися" дії Рубіалеса, але пізніше від її імені була опублікована заява, яка його захищає.

Поцілунок категорично засудив і прем'єр Іспанії Педро Санчес, назвавши його "неприйнятним жестом", додавши, що простих вибачень за вчинок "недостатньо", а друга віце-прем'єрка Іспанії Іоланда Діас навіть закликала до відставки Рубіалеса.

Вища жіноча ліга Іспанії, Ліга F, заявила, що Рубіалеса слід дискваліфікувати, оскільки він "заплямував" перемогу на чемпіонаті світу і спричинив "безпрецедентну міжнародну ганьбу для Іспанії, іспанського спорту і жіночого футболу у всьому світі".

У заяві Ліги F, яка підтверджує, що вона подала скаргу до Національної спортивної ради (CSD) з проханням про дискваліфікацію Рубіалеса, йдеться: "Одне з найбільших досягнень в історії іспанського футболу було заплямоване ганебною поведінкою найвищого представника іспанського футболу".

Федерація футболу Іспанії (RFEF) призначила на п'ятницю позачергові загальні збори з цього питання.

Обвинувачуваний Рубіалес спробував виправдатися тим, що в цьому поцілунку "не було поганих намірів" і в цілому він трапився в момент великого емоційного потрясіння: "У той момент ми всі сприйняли це цілком природно, але всі перелякалися".

"Я маю вибачитися, винести з цього урок і зрозуміти, що, коли є президентом, треба бути обережнішим", — додав він.