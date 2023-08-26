"Фіктивно служили". На Прикарпатті скандал з мобілізацією футболістів
У ДБР заявили, що в Івано-Франківську викрили схему фіктивного зарахування людей на військову службу.
За заявами правоохоронців, фейкову службу проходили родичі керівництва міста та футболісти місцевого клубу "Прикарпаття". Про це розповіли у преслужбі Державного бюро розслідування.
У ФК "Прикарпаття" звинувачення заперечують.
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"Були в охороні"
У ДБР кажуть, що футболісти і наближені до керівництва міста люди фіктивно служили в охороні ТЦК - Територіальних центрів комплектування.
"Новобранці" отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з "Прикарпаття", - йдеться у заяві ДБР.
Крім того, як зазначають правоохоронці, ці люди отримували від держави гроші за службу.
Такі дії підривають авторитет військоматів та шкодять мобілізації, вважають у ДБР.
Правоохоронці провели 30 обшуків у військоматах (ТЦК) Івано-Франківська і вдома у цих людей й відкрили кримінальну справу. Триває досудове слідство.
Утім у ФК "Прикарпаття" звинувачення відкидають. Клуб оприлюднив заяву, у якій йдеться, що футболісти ФК служили і служать: "Ходять в наряди як футболісти, так і тренери".
Там нагадали, що 14 гравців і тренери клубу вступили до лав ЗСУ ще у квітні 2022 року.
"3 того часу частина була демобілізована і припинила співпрацю з клубом. Частина далі проходить службу і бере участь в житті команди "Прикарпаття-ЗСУ. Чекаємо обʼєктивного розслідування", - заявили у ФК "Прикарпаття".
ВВС намагається отримати коментар від мера Івано-Франківська, але він поки не відповідає.
Напередодні Руслан Марцинків поїхав на схід завозити гуманітарну допомогу військовим. Кілька годин тому він оприлюднив відео з підсумком цієї поїздки, але про скандал не згадав.
Влада запустила інформаційну кампанію "Оновлюй дані в ТЦК". У Міноборони хочуть мотивувати українців оновлювати персональні дані у військкоматах (зараз - територіальні центри комплектування) та бути готовими піти до війська.
У перші тижні після вторгнення сотні тисяч українців добровольцями пішли на фронт на хвилі патріотизму, що допомогло відбити перший натиск росіян.
Зараз працівники військкоматів роздають повістки на вулицях. В інтернеті поширюють відео, на яких офіцери пакують чоловіків у фургони й відвозять до призовних комісій.
Від початку повномасштабної війни з Росією десятки тисяч українських чоловіків нелегально виїхали з країни, багато з них - завдяки хабарям. Про це пишуть українські та іноземні ЗМІ.
Скандали з воєнкомами
За останні місяці в Україні трапилося кілька гучних скандалів довкола воєнкомів.
Серед найгучніших - історія Одеського воєнкома Євгена Борисова. Журналісти з'ясували, що його близькі родичі під час повномасштабної війни придбали нерухомість в Іспанії, що коштує мільйони євро. Також родина Борисова має автопарк з елітних автомобілів.
На Закарпатті воєнком, за даними слідчих, змушував солдатів будувати собі маєток, а на Рівненщині - знущався з підлеглого бейсбольною битою.
За результатами перевірок військкоматів вирішили звільнити всіх обласних воєнкомів.
"Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна й чому цинізм та хабарництво в час війни - це державна зрада", - заявив 11 серпня президент Володимир Зеленський.
В цілому в ДБР заявили, що розслідують 112 кримінальних проваджень про зловживання воєнкомів своєю владою. З них 15 обвинувальних вироків уже скерували до суду, а в 9-ти випадках вручили підозру.