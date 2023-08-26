"Фіктивно служили". На Прикарпатті скандал з мобілізацією футболістів

1 година тому

Автор фото, ДБР

У ДБР заявили, що в Івано-Франківську викрили схему фіктивного зарахування людей на військову службу.

За заявами правоохоронців, фейкову службу проходили родичі керівництва міста та футболісти місцевого клубу "Прикарпаття". Про це розповіли у преслужбі Державного бюро розслідування.

У ФК "Прикарпаття" звинувачення заперечують.

"Були в охороні"

У ДБР кажуть, що футболісти і наближені до керівництва міста люди фіктивно служили в охороні ТЦК - Територіальних центрів комплектування.

"Новобранці" отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з "Прикарпаття", - йдеться у заяві ДБР.

Автор фото, ДБР

Крім того, як зазначають правоохоронці, ці люди отримували від держави гроші за службу.

Такі дії підривають авторитет військоматів та шкодять мобілізації, вважають у ДБР.

Правоохоронці провели 30 обшуків у військоматах (ТЦК) Івано-Франківська і вдома у цих людей й відкрили кримінальну справу. Триває досудове слідство.

Утім у ФК "Прикарпаття" звинувачення відкидають. Клуб оприлюднив заяву, у якій йдеться, що футболісти ФК служили і служать: "Ходять в наряди як футболісти, так і тренери".

Там нагадали, що 14 гравців і тренери клубу вступили до лав ЗСУ ще у квітні 2022 року.

"3 того часу частина була демобілізована і припинила співпрацю з клубом. Частина далі проходить службу і бере участь в житті команди "Прикарпаття-ЗСУ. Чекаємо обʼєктивного розслідування", - заявили у ФК "Прикарпаття".

Автор фото, ДБР

ВВС намагається отримати коментар від мера Івано-Франківська, але він поки не відповідає.

Напередодні Руслан Марцинків поїхав на схід завозити гуманітарну допомогу військовим. Кілька годин тому він оприлюднив відео з підсумком цієї поїздки, але про скандал не згадав.

Влада запустила інформаційну кампанію "Оновлюй дані в ТЦК". У Міноборони хочуть мотивувати українців оновлювати персональні дані у військкоматах (зараз - територіальні центри комплектування) та бути готовими піти до війська.

У перші тижні після вторгнення сотні тисяч українців добровольцями пішли на фронт на хвилі патріотизму, що допомогло відбити перший натиск росіян.

Зараз працівники військкоматів роздають повістки на вулицях. В інтернеті поширюють відео, на яких офіцери пакують чоловіків у фургони й відвозять до призовних комісій.

Від початку повномасштабної війни з Росією десятки тисяч українських чоловіків нелегально виїхали з країни, багато з них - завдяки хабарям. Про це пишуть українські та іноземні ЗМІ.

Скандали з воєнкомами

За останні місяці в Україні трапилося кілька гучних скандалів довкола воєнкомів.

Серед найгучніших - історія Одеського воєнкома Євгена Борисова. Журналісти з'ясували, що його близькі родичі під час повномасштабної війни придбали нерухомість в Іспанії, що коштує мільйони євро. Також родина Борисова має автопарк з елітних автомобілів.

На Закарпатті воєнком, за даними слідчих, змушував солдатів будувати собі маєток, а на Рівненщині - знущався з підлеглого бейсбольною битою.

За результатами перевірок військкоматів вирішили звільнити всіх обласних воєнкомів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Держава закликає вступати до ЗСУ

"Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна й чому цинізм та хабарництво в час війни - це державна зрада", - заявив 11 серпня президент Володимир Зеленський.