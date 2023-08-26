Зіткнення літаків в Україні. Три пілоти загинули

50 хвилин(и) тому

Автор фото, офіс генпрокурора

У небі над Житомирщиною 25 серпня зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39.

Троє пілотів загинули. Про це повідомляють у телеграмі Повітряні сили України.

Автор фото, JUICE Підпис до фото, Пілот Джус загинув 25 серпня

Авіакатастрофа сталася під час виконання бойового завдання. Триває розслідування.

Автор фото, ДБР

Експерти будуть вивчати технічний стан літаків, дотримання правил підготовки до польотів. Проведуть діагностику "чорних ящиків".

Попередня кваліфікація кримінальної справи - порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

Загинув Джус

Автор фото, інстаграм juice_fighter Підпис до фото, Льотчик "Джус" Андрій Пільщиков загинув з іншими двома пілотами

Серед загиблих - відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний "Джус" Андрій Пільщиков. Він літав на МіГ-29.

Друзі пишуть співчуття і згадуть Джуса у фейсбуці.

"Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах...Вічна пам'ять, Callsign Juice. Тепер ти буквально триматимеш наше небо", - написав Павло Поцелуєв, друг "Джуса".

"Джус" активно лобіював передачу Україні літаків F-16. Він закликав західних партнерів дати ЗСУ літаки в інтерв'ю The Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News, BBC News.

Діапазон західної зброї на F-16 дозволить перехоплювати крилаті ракети "на великих відстанях просто біля наших кордонів, замість того, щоб намагатися зловити їх десь у центральних районах України", говорив "Джус" в інтерв'ю ВВС.

"І ось, коли вже прийнято рішення про постачання цих винищувачів, Андрій полетів у свій останній політ...День Авіації України сьогодні з гірким присмаком", - написав його друг Віталій Трубніков.

"Ти кращий з кращих пілотів в історії українсьскої авіації. Твоя пристрасть, наполегливість і відданість справі зробили нашу мрію про F-16 можливою.Тобі зовсім трошки не вистачило часу, щоб, як ти казав, "нарешті освоїти новий тип", - пише його подруга Тетяна Шевчук.