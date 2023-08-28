Миргород і Кривий Ріг. Що відомо про загиблих і руйнування нічного ракетного удару Росії

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Андрій Єрмак

Вночі Росія завдала ракетного удару по Полтавщині та по Кривому Рогу. Відомо про руйнування та щонайменше двох загиблих.

Повітряні сили заявили про збиття чотирьох ракет із шести запущених.

Вночі також біля Москви збивали безпілотники. Знову на деякий час закривали московські аеропорти Внуково і Домодєдово.

Миргород і Кривий Ріг

Керівник Полтавщини Дмитро Лунін повідомив про нічний удар по регіону. Там є влучання в промисловий об'єкт - повністю зруйнований виробничий цех. Люди працювали в нічну зміну.

Двоє людей загинули, а двоє доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями.

Тривають пошукові роботи та розбір завалів, під якими можуть бути ще щонайменше кілька працівників.

Голова офісу президента Андрій Єрмак зранку уточнив, що росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве біля Миргорода. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.

Автор фото, Андрій Єрмак

Також вранці російська армія застосувала тактичну авіацію з південного напрямку і вдарила ракетами по Кривому Рогу.

Зруйновані два дачні будинки, а ще 5 - понівечені. Влада каже, що минулося без загиблих та постраждалих.

Повітряні сили повідомили, що росіяни завдали удару ракетами морського та повітряного базування.

Чотири крилаті ракети "Калібр" випустили з фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.

Також застосовані дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які росіяни спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

У ПС стверджують, що збили чотири ракети з шести - дві крилаті ракети "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.