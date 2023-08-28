Літо, спека, гори. Чому ціле місто в Австрії протестує проти туристів
Місцеві жителі австрійського міста Гальштат вийшли на акцію протесту проти масового туризму.
Гальштат, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, налічує трохи більше 700 жителів, але в розпал сезону його відвідує до 10 000 туристів на день.
Мешканці вимагають обмежити кількість туристів на день і заборонити екскурсійні автобуси після 17:00 за місцевим часом.
Хоча туризм дуже корисний для економіки Гальштату, деякі місцеві жителі кажуть, що відвідувачів просто забагато.
Гальштат з його мальовничими старими будинками на березі незайманого альпійського озера в оточені скелястих гір останнім часом став туристичною перлиною.
Туристи особливо люблять гірське містечко біля озера у літню спеку.
У 2006 році його показали в південнокорейській романтичній драмі, що підвищило його популярність в Азії, а через шість років у Китаї побудували копію міста.
Багато відвідувачів приходять у пошуках ідеального селфі з озером, тонкою блідо-сірою церковною вежею та приголомшливим гірським пейзажем на обрію.
Деякі місцеві жителі кажуть, що місто є одним із найбільш відвідуваних туристами напрямків у Європі, тому тут просто занадто багато відвідувачів, особливо одноденних мандрівників, яких до міста везуть у великих автобусах.
Наразі, як і Венеція та інші місця, які страждають від так званого надмірного туризму, схоже, Гальштату доведеться перетерпіти наслідки своєї популярності.
У травні цього року жителі ненадовго поставили дерев'яну стіну на найпопулярнішому місці для селфі, закриваючи вид на Альпи, на знак протесту проти шумового забруднення та натовпів. Після негативної реакції в соціальних мережах його видалили.
Тоді мер міста заявив, що хоче на третину скоротити кількість автобусів, які проїжджають через Гальштат.
Гальштат приймав близько мільйона відвідувачів на рік до пандемії Covid-19.