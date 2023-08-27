Пригожин мертвий: тепер офіційно від сдічих РФ

26 хвилин(и) тому

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Слідчий комітет Росії завершив проведення експертиз, і заявив, що особи усіх 10 людей, які загинули в авіакатастрофі під Твер'ю, встановлені, і що вони "відповідають списку, заявленому у польотному листі".

Таким чином Росія офіційно підтвердила смерть Євгена Пригожина, ватажка ПВК "Вагнер".

"В рамках карної справи про падіння літака у тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз. За їхніми результатами особи усіх 10 загиблих встановлені. Вони відповідають переліку, заявленому у польотному листі", - заявила речниця слудчого комітету Росії Світлана Петренко.

Крім Євгена Пригожин, на борту літака, що розбився на пів дорозі між Москвою та Петербургом, були ще дев'ятеро людей.

Серед них був і Дмитро Уткін, якого називали "правою рукою" Пригожина, і від позивного якого "Вагнер" і отримав свою назву.

Сумніви щодо загибелі Пригожина та Уткіна зберігалися тому, що обидва могли використовувати двійників та підробні документи, що вони неодноразово робили раніше.

На борту літака був і Валерій Чекалов, ключова особа "Вагнера", коли йдеться про фінанси групи.

Решта загиблих - це троє членів екіпажу, а також бійці ПВК та охороні Пригожина.

Ввечері 23 серпня під російським містом Твер впав бізнес-джет Embraer Legacy 600, який належав Пригожину, і на якому він подорожував раніше.

Перші повідомлення про катастрофу з'явилися близько 19.20 за місцевим часом.

Судячи з відео очевидців катастрофи, літак розвалився у повітрі, на відео видно падіння окремих уламків.

Бізнес-джет падав у плоскому штопорі — судно, що втратило праву площину крила, знижувалося по крутій спіралі, поки не врізалося в землю майже під прямим кутом. На інших відео видно пожежу на місці падіння літака, його уламки та тіла загиблих. Очевидці, які зняли падіння, стверджують, що перед падінням чули два вибухи.

Разом з Embraer Legacy 600 летів інший літак. Він сів в Москві, про його долю та тих, хто був на його борту, нічого невідомо.

Символічним, на думку багатьох оглядачів, є те, що катастрофа відбулася рівно за два місяці після невдалого заколоту Євгена Пригожина. Тоді, 23 червня, після тривалого публічного конфлікту з міноборони Росії Пригожин розпочав "марш справедливості" на Москву.

Проте на пів дорозі до Москви марш припинився. Путін, який спершу фактично назвав Пригожина "зрадником", раптово вибачив його. Роль "посередника" між російським президентом та ватажком "Вагнера" зіграв білоруський лідер Олександр Лукашенко. Саме в Білорусі опинилася частина бійців "Вагнера" після заколоту, - ті, хто не погодився укласти контракти із російською армією.

Два останні місяці ЗМІ майже у щоденному режимі стежили за тим, як літаки, пов'язані з Пригожиним, курсували між Мінськом, Петербургом та Москвою.