Дайте Україні воювати так, як вона хоче, а не критикуйте контрнаступ - директор ISW

1 година тому

Автор фото, Reuters

США мають зосередитись на тому, щоб допомогти Україні вести війну так, як вона хоче. Таку думку у колонці для The Wall Street Journal висловив генерал США у відставці й директор Інституту вивчення війни (ISW) Джек Кін.

Американські військові розчаровані тим, як Україна веде свій контрнаступ, і це, на думку експерта, є тривожним сигналом. Американські офіцери, схоже, мають нереалістичні очікування щодо результатів однієї контрнаступної операції, вважає Кін.

За його словами, американське військове керівництво хоче, щоб Україна зосередила сили на одній ділянці Запорізької області, де ціллю буде швидкий прорив російських позицій та захоплення міста Мелітополь.

На думку фахівця, американські чиновники роздратовані тим, що Україна тримає велику кількість сил на сході, особливо навколо Бахмута, і що Україна проводить кілька наступальних ударів у межах Запорізької області, а не зосереджується лише на одному.

Директор ISW зауважує, що в сучасних умовах ніхто в американській армії не розробляв широкомасштабні механізовані операції проти серйозного та боєздатного ворога, який використовує комплексну оборону. Востаннє це була битва при Меці у Франції 1944 року, яку очолив генерал Джордж С. Паттон.

Автор фото, ВВС

Масована атака на Мелітополь, якої вимагають деякі, є очевидним кроком, пише експерт, оскільки вона зосередить наступальну бойову міць України на найкоротшому шляху до моря. Такий підхід здається привабливим й обґрунтованим з військової точки зору, але біда в тому, що так вважають і росіяни, зазначає Кін.

Вони розмістили на цьому напрямку найсильніші оборонні сили. Окопалися і всипали землю мінами. Їхні найкращі пілоти, що управляють найсучаснішими ударними вертольотами, розмістились в цьому районі й готові до українського наступу. Вони вже рік закріплюються не лише у Мелітополі, але й у важливому з погляду географії й логістики сусідньому місті Токмак. Ця найкоротша дорога до моря є також найбільш підготовленою частиною російської оборони в театрі бойових дій.

Українці фактично зробили цей маршрут пріоритетним і останнім часом досягли важливих успіхів. Але вони також атакують на схід від Запорізької області й досягли успіхів і там. Проте найбільше, схоже, дратують американських чиновників зусилля України щодо повернення Бахмута, який російська ПВК "Вагнера" захопила цієї весни величезною ціною, зазначає очільник Інституту вивчення війни. На його думку, американські військові експерти, схоже, хочуть, щоб українці зосередилися лише на ударі по Мелітополю.

Такі поради є військовою недбалістю, вважає генерал Кін. Добре продумані механізовані кампанії майже завжди просуваються в кількох напрямках, а не в одному. Саме так діяли коаліції під керівництвом Америки проти Іраку у 1991 та 2003 роках. Саме так американці, німці та СРСР воювали у Другій світовій війні.

Причина проста: просування вздовж однієї осі дозволяє оборонцю повністю сконцентруватися на зупинці цього просування. У цьому випадку росіяни майже напевно перекинули б сили з інших частин театру бойових дій так швидко, як тільки могли, щоб зупинити наступ України на Мелітополь.

Росіяни хоч і перекинули частину сил на Запоріжжя, але вони не відправили багато додаткових підкріплень, частково тому, що українські атаки прикували їх по всій лінії фронту. Український контрнаступ, який постійно критикують, змусив росіян кинути у район Бахмута підрозділи кількох російських повітряно-десантних дивізій та окремих бригад. Ці підрозділи воювали у Луганській та Харківській областях й могли посилити мелітопольський напрямок.

Наразі їх знищують у районі Бахмута, бо українці продовжують наступати на місто, яке росіяни не готові втрачати. Просування України далі на схід, на Запоріжжі, також змусило російські сили залучити резерви.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бахмут, червень 2023 року

Подібні менш масштабні українські атаки в інших частинах лінії мали такий самий ефект. Тиск України на цьому напрямку позбавив росіян практично будь-яких значних резервів, за допомогою яких вони могли б протистояти великому українському прориву, зауважує експерт.

На його думку, саме по собі захоплення Мелітополя не виграє війну. Вимоги, щоб Україна зосередила всі зусилля на цьому напрямку, у поєднанні з попередженнями про те, що Захід не поповнюватиме запаси України для майбутніх операцій, дозволяють припустити, що принаймні деякі з тих, хто критикує український наступ, несерйозно ставляться до допомоги Україні у звільненні усієї її території, зазначає Джек Кін.

І додає: якщо це так, і якщо позиція Пентагону полягає в тому, що він не очікує, що Україна звільнить свій народ, було б краще чітко про це сказати, а не критикувати український наступ.