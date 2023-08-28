У Польщі вже 11 смертей від легіонельозу. Що це за хвороба?

1 година тому

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Рідкісна хвороба легіонерів (легіонельоз), яку декілька днів тому виявили в Жешуві та інших містах Польщі біля кордону з Україною, поширюється на інші польські території.

Ще один випадок виявили у прикордонному Малопольському воєводстві, адміністративним центром якого є туристичний Краків, заявила місцева влада.

Старшу жінку, підопічну одного з будинків для літніх людей, у важкому стані госпіталізували.

Відомо ще про одну пацієнтку, яка перебуває в лікарні. Але результати аналізів ще невідомі.

Місцева влада, пише Gazeta Wyborcza, навмисне не повідомляє, у якому населеному пункті воєводства виник новий випадок. Чиновники не хочуть посіяти ще більшу паніку, яка виникла серед населення на фоні спалаху рідкісної хвороби, що має високу смертність.

Ще один випадок, пише tvn24, виявили у місті Острув-Великопольський, що розташований за 127 кілометрів від Познані, зовсім в іншій частині країни, ближче до Німеччини.

Станом на ранок 28 серпня у Польщі відомо про 144 випадки легіонельозу.

Кількість смертей виросла з 8 до 11. Померлим людям від 64 до 95 років, у всіх були супутні хвороби.

Найбільше смертей, а також хворих - у Жешуві, важливому прикордонному пункті, через який в Україну доставляють військову техніку та гуманітарну допомогу.

Жешув минулого року відвідував президент США Джо Байден під час візиту до Польщі та принц Вільям. Через це місто від війни тікали тисячі українців.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Вільям у Жешуві в березі 2023 року

Враховуючи транзитну роль міста, польська влада припускає диверсію з боку Росії. Агенція внутрішньої безпеки Польщі розслідує, чи може спалах легіонельозу бути результатом навмисного втручання у систему водопостачання.

Що варто знати про легіонельоз

"Хвороба легіонерів" або легіонельоз - це рідкісне, але серйозне захворювання, яке вбиває 5-15% інфікованих, зазвичай людей у віці понад 50 років.

Хвороба вражає легеневі тканини та може призвести до важкої форми пневмонії.

Факторами ризику є діабет, захворювання легенів, нирок, серця, усі види раку та стан після трансплатації органів, імунологічні захворювання, а також алколізм та куріння.

Легіонельоз викликають бактерії, які зазвичай живуть у вологому ґрунті та воді. Вони можуть жити і розмножуватися при температурах від 20 °C до 45 °C, з більшим ризиком при вищих температурах.

Але в природі - в озерах, річках, вологому ґрунті - цих бактерій зазвичай небагато, пояснює міністерство охорони здоров'я Польщі.

Більше їх знаходять у штучних системах водопостачання, які недобросовісно обслуговують.

Згідно з даними ВООЗ, найпоширенішою формою передачі є вдихання інфікованих водяних бризок.

Тобто якщо бактерія потрапила у систему водопостачання, ці крапельки можуть бути всюди - у воді з-під крана чи душу, в унітазі, в спа чи басейнах, джакузі чи фонтанах.

Вчені називають легіонельоз хворобою мандрівників, оскільки, згідно з даними ВООЗ, 25% пацієнтів підхопили хворобу в готелі чи транспорті.

Автор фото, ERZESZOW.PL Підпис до фото, Жешув

Цю хворобу вперше виявили у 1976 році, коли в одному з готелів Філадельфії проводили конгрес Американського легіону.

Тоді з високою температурою і пневмонією госпіталізували 221 людину, 34 з яких померли.

Після тривалого розслідування з'ясувалося, що причиною спалаху невідомої хвороби стала бактерія, яка потрапила в легені людей через вентиляційну систему готелю.

Відтоді захворювання і отримало назву "хвороба легіонерів".

Симптоми легіонельозу

Зазвичай усе починається з лихоманки, ознобу, головного і м'язового болю, пояснює міністерство охорони здоров'я Польщі.

Після цього з'являється сухий кашель і утруднене дихання, що прогресує до важкої пневмонії. Від 25% до 50% інфікованих пацієнтів також страждають від діареї, а близько 50% відчувають сплутаність свідомості або марення.

Зазвичай хвороба легіонерів розвивається через 5-6 днів після зараження.

Але за симптомами визначити легіонельоз важко, для точного діагнозу потрібно проводити лабораторні дослідження.

У цьому полягає найбільша підступність хвороби, каже польському виданню Wysoki Obcasy лікарка Лідія Стопиря, що завідує відділенням інфекційних хвороб і педіатрії лікарні Стефана Жеромського в Кракові.

Хвороба розвивається швидко і її можна ефективно пролікувати антибіотиками, але аналізи для визначення точного діагнозу тривають надто довго, через що і висока смертність.

Щоб знизити ризик появи легіонелли, працівники готелів повинні ретельно дотримуватися правил догляду за системою водопостачання.

Але що саме зумовило спалах хвороби саме в Польщі - невідомо.

"Те, що епідемія виникає у великому місті ХХІ століття, де діють санітарні норми і правила щодо водопровідної води, є незвичайним", - каже лікарка Лідія Стопиря.

На вихідних 26-27 серпня у Жешуві проводили дезінфекцію води у водопровідній мережі, а міські фонтани, водяні завіси та питні фонтани закрили.

Мешканцям рекомендують кип'ятити воду перед питтям.

Загадка залишається нерозкритою

Щоб з'ясувати причину спалаху легіонельозу, в Польщі відібрали 103 проби гарячої та холодної води у Жешуві та 8 проб у сусідніх районах.

Воду взяли в комунальних приміщеннях, за місцем проживання хворих, у пунктах гарячого водопостачання будівель.

Автор фото, міністерство охорони здоров'я Польщі Підпис до фото, У Жешуві працює кризовий штаб

Складність в тому, що на результат проб треба чекати 10 днів, перші результати оголосили тільки в понеділок і вони не дали вичерпної інформації.

Санітарний інспектор Підкарпатського воєводства Адам Сидор сказав, що з дев'яти проб води, узятих із водогону Жешува, тільки у чотирьох виявлено бактерії легіонелли. Причому висока концентрація бактерій виявлена тільки у двох.

Проби води, яку відібрали у квартирі хворого, не містила бактерій легіонельозу.