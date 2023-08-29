У мозку жінки знайшли гігантського живого хробака

7 хвилин(и) тому

Автор фото, ANU Підпис до фото, На фото - МРТ мозку пацієнтки та вилучений з її мозку паразит, якого помістили у банку

Австралійські хірурги вперше у світі витягли живого хробака з мозку людини.

64-річна жінка ще у 2021 році звернулася до лікарні Канберри зі скаргами на біль у животі, пітливість і кашель. Пізніше до неприємних відчуттів додалися депресія та короткочасна втрата пам'яті.

Жінку направили на обстеження, під час МРТ у головному мозку виявили патологію, яка потребувала хірургічного втручання.

Під час операції хірурги виявили у мозку пацієнтки живого хробака завдовжки вісім сантиметрів.

Нейрохірурги регулярно мають справу з інфекціями головного мозку, але це було рідкісне відкриття.

"Такого ми, звісно, не очікували. Усі були шоковані, - згадує нейрохірург Харі Прія Банді. - Хробак радісно і досить енергійно рухався".

За словами лікарів, червоний паразит міг бути там до двох місяців.

Після дослідження паразита в лабораторних умовах з'ясувалося, що це підвид хробаків, які часто зустрічаються у пітонів. Його латинська назва - Ophidascaris robertsi.

Лікар-інфекціоніст міської лікарні Санджай Сенанаяке припустив, що жінка могла заразитися личинками паразита, коли вживала в їжу зелень або торкалася трави, у якій могли повзати поширені в регіоні пітони.

За словами доктора Сенанаяке, попри відсутність прямого контакту зі зміями, вона часто збирала місцеві трави, щоб використовувати в кулінарії.

Лікарі висувають гіпотезу, що пітон, можливо, скинув паразита зі своїми фекаліями у траву.

Випадок у Канберрі став першим у світі, коли цього паразита виявили у людини.

За словами Сенанаяке, пацієнтка успішно одужує і перебуває під регулярним наглядом лікарів. Однак медики попереджають, що цей випадок свідчить про підвищену небезпеку передачі хвороб та інфекцій від тварин до людей.

Команда Австралійського національного університету повідомляє, що протягом останніх 30 років з'явилося 30 нових типів інфекцій. Три чверті складають зоонозні - інфекційні захворювання, що передалися від тварин до людини.

"Людське населення зростає, і ми вторгаємось у все нові екосистеми. Цю проблему ми бачимо знову і знову, чи то вірус Nipah, який перейшов від диких кажанів до домашніх свиней, а потім до людей, чи то вірус Sars-Cov-2, який спричинює захворювання Covid-19 і найімовірніше перейшов на людину від тварини".