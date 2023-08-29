Псков атакували дрони: що відомо про вибухи, пожежу і знищені військові літаки у Росії
Місто Псков на північному заході Росії атакували безпілотники, було чути низку вибухів, почалася потужна пожежа. Є інформація про щонайменше чотири пошкоджені військові літаки.
Псков розташований на відстані понад 600 кілометрів від України.
У районі аеропорту Пскова, який одночасно використовується цивільною та військовою авіацією Росії, на початку ночі сталася серія вибухів і почалася пожежа.
Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що військово-цивільний аеропорт атакували безпілотники.
"Міноборони в Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників […] За попередньою інформацією, жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється", - написав губернатор.
На численних відео видно та чути роботу ППО. При цьому повітряної тривоги у місті не оголошували.
Російські телеграм-канали пишуть про можливу атаку одразу кількох десятків дронів.
Агентство ТАСС повідомило з посиланням на екстрені служби, що на аеродромі пошкоджені чотири військово-транспортні літаки Іл-76.
"Внаслідок атаки безпілотників пошкодження отримали чотири літаки Іл-76. Почалася пожежа, вогнем охоплені два повітряні судна", — сказав співрозмовник агентства.
Над Псковською, Московською та Тульською областями закривають повітряний простір.
Місцеві телеграм-канали публікують кілька відео зі звуками вибухів, стрілянини (імовірно по безпілотниках) та пожежі. Видання "Псковська губернія" припускає, що горіти може нафтобаза, яка розташована в тому ж районі.