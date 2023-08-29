Псков атакували дрони: що відомо про вибухи, пожежу і знищені військові літаки у Росії

26 хвилин(и) тому

Автор фото, "Прикладная социопатия"

Місто Псков на північному заході Росії атакували безпілотники, було чути низку вибухів, почалася потужна пожежа. Є інформація про щонайменше чотири пошкоджені військові літаки.

Псков розташований на відстані понад 600 кілометрів від України.

У районі аеропорту Пскова, який одночасно використовується цивільною та військовою авіацією Росії, на початку ночі сталася серія вибухів і почалася пожежа.

Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що військово-цивільний аеропорт атакували безпілотники.

"Міноборони в Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників […] За попередньою інформацією, жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється", - написав губернатор.

На численних відео видно та чути роботу ППО. При цьому повітряної тривоги у місті не оголошували.

Російські телеграм-канали пишуть про можливу атаку одразу кількох десятків дронів.

Агентство ТАСС повідомило з посиланням на екстрені служби, що на аеродромі пошкоджені чотири військово-транспортні літаки Іл-76.

"Внаслідок атаки безпілотників пошкодження отримали чотири літаки Іл-76. Почалася пожежа, вогнем охоплені два повітряні судна", — сказав співрозмовник агентства.

Над Псковською, Московською та Тульською областями закривають повітряний простір.