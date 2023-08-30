Ракетний удар по Києву та Одесі. Що відомо про загиблих та руйнування

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Фото удару по Києву в травні 2023 року

Вночі 30 серпня Росія завдала ракетного та дронового удару по Києву, працювала система ППО. Кияни повідомляють про численні вибухи та падіння уламків, а також суттєво пошкоджені будинки. Щонайменше двоє людей загинули.

Подібних атак столиця не зазнавала з весни, повідомили у київській військовій адміністрації.

Також Росія ракетами атакувала Одесу та інші регіони. Повітряні сили повідомляли і про рух "Шахедів" у центральних і північних областях України.

Вночі 30 травня дрони вдарили по низці регіонів Росії та по окупованому Севастополю. Є інформація про знищені військові літаки та пожежу у військовій частині у Пскові.

Загиблі у Києві

"На жаль, внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі Києва на територію підприємства попередньо загинуло двоє людей. Ще одна отримала ушкодження. Їй надається медична допомога", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу - це 24-річна дівчина, яка отримала різані рани від уламків скла.

Він також повідомив, що загиблі - двоє чоловіків, яких виявили за однією з адрес у Шевченківському районі в нежитловій забудові - на підприємстві.

Згодом Кличко повідомив про другого пораненого, якого госпіталізували.

Як повідомляє військова адміністрація Києва, у Дарницькому районі є падіння уламків на дах торговельний закладу. У Шевченківському районі також є падіння уламків на територію нежитлової забудови та інших об'єктів.

При цьому місцеві мешканці повідомляють ВВС Україна про влучання уламків у житловий будинок у Шевченківському районі.

Віталій Кличко вказує, що пожежно-рятувальні служби гасять пожежу в Дарницькому районі, де палає після падіння уламків на дах торгового приміщення. Гасять пожежі і в Шевченківському районі, де виникло загоряння в адмінбудівлі та інших об'єктах.

Після 6 години ранку Кличко розповів, що падіння уламків з пожежами у Шевченківському районі є одразу в чотирьох місцях.

"Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет", - зранку пояснив Попко.

За його словами, спершу росіяни застосували ударні БпЛА. Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. А потім на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95МС.

"Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони знищили понад 20 ворожих цілей (точну кількість, а також тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні Сили)", - заявив Попко.

Удар по Одесі