Ракетний удар по Києву та Одесі. Що відомо про загиблих та руйнування
Вночі 30 серпня Росія завдала ракетного та дронового удару по Києву, працювала система ППО. Кияни повідомляють про численні вибухи та падіння уламків, а також суттєво пошкоджені будинки. Щонайменше двоє людей загинули.
Подібних атак столиця не зазнавала з весни, повідомили у київській військовій адміністрації.
Також Росія ракетами атакувала Одесу та інші регіони. Повітряні сили повідомляли і про рух "Шахедів" у центральних і північних областях України.
Вночі 30 травня дрони вдарили по низці регіонів Росії та по окупованому Севастополю. Є інформація про знищені військові літаки та пожежу у військовій частині у Пскові.
Загиблі у Києві
"На жаль, внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі Києва на територію підприємства попередньо загинуло двоє людей. Ще одна отримала ушкодження. Їй надається медична допомога", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу - це 24-річна дівчина, яка отримала різані рани від уламків скла.
Він також повідомив, що загиблі - двоє чоловіків, яких виявили за однією з адрес у Шевченківському районі в нежитловій забудові - на підприємстві.
Згодом Кличко повідомив про другого пораненого, якого госпіталізували.
Як повідомляє військова адміністрація Києва, у Дарницькому районі є падіння уламків на дах торговельний закладу. У Шевченківському районі також є падіння уламків на територію нежитлової забудови та інших об'єктів.
При цьому місцеві мешканці повідомляють ВВС Україна про влучання уламків у житловий будинок у Шевченківському районі.
Віталій Кличко вказує, що пожежно-рятувальні служби гасять пожежу в Дарницькому районі, де палає після падіння уламків на дах торгового приміщення. Гасять пожежі і в Шевченківському районі, де виникло загоряння в адмінбудівлі та інших об'єктах.
Після 6 години ранку Кличко розповів, що падіння уламків з пожежами у Шевченківському районі є одразу в чотирьох місцях.
"Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет", - зранку пояснив Попко.
За його словами, спершу росіяни застосували ударні БпЛА. Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. А потім на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95МС.
"Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони знищили понад 20 ворожих цілей (точну кількість, а також тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні Сили)", - заявив Попко.
Удар по Одесі
Як повідомив керівник Одещини Олег Кіпер, Росія атакувала регіон ракетами. Місцеві видання повідомили про вибухи в Одесі.