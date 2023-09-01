Що змінюється 1 вересня: новий церковний календар, втрата виплат ВПО і школа

51 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Покрову цього року відзначатимуть 1 жовтня

З початком вересня на українців чекають кілька важливих новацій. Найперше, більша частина українських православних та греко-католики переходять на новий церковний календар.

Також внутрішньо переміщеним особам стане складніше отримати виплати, а на українських школярів в Україні та за кордоном чекають зміни у форматі навчання.

Свята по-новому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Для держави єдиним святом Різдва відтепер буде 25 грудня

Вже з 1 вересня більшість християн України будуть відзначати релігійні свята по-новому. Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться й інші свята - такі як Покрова (1 жовтня), Водохреще (6 січня) і Миколая (6 грудня).

Раніше Православна церква України та УГКЦ ухвалили історичне рішення перейти з 1 вересня (початок церковного року) 2023 року на новий календар - Новоюліанський. Там серед низки причин переходу вказували прагнення віддалення від "русского мира".

Усі свята, які в Україні відзначали за старим Юліанським календарем, почнуть відзначати по новому - на 13 днів раніше.

Ця реформа не стосується тільки Великодня та Трійці (так званих рухомих свят), які чітко не прив'язані до календаря. Тобто повного переходу на Григоріанський календар не відбувається.

Першим великим святом, зміни щодо якого можуть помітити багато українців, буде Покрова. Проте у зв'язку з переходом на новий календар церкви вже навіть відзначили Усікновення глави Іоана Хрестителя не 11 вересня, а 30 серпня.

Соціологічні дослідження, які з'явились у червні 2023 року, показали, що 63% українців підтримують календарну реформу.

Але до календарної реформи не долучилась Українська православна церква, яка донедавна була у єдності з Московським патріархатом.

Там запевнили ВВС Україна, що не мають наміру переходити на новий календар, бо паства не хоче. Хоча останнє соцопитування "Рейтингу" показало, що серед вірян УПЦ 40% за реформу, а 35% - проти.

Вірянами ПЦУ себе називають 54% українців, УГКЦ - 8%, а УПЦ МП - 4%. При цьому ПЦУ має близько 8,5 тисяч парафій, УПЦ МП - близько 9-10 тисяч, а УГКЦ - близько 4 тисяч.

На старому календарі, окрім УПЦ МП, залишаться Російська православна церква, Сербська, Грузинська та Єрусалимський патріархат.

Проте навіть в УГКЦ та ПЦУ на новий календар перейдуть не всі. Греко-католики дозволили своїм деяким закордонним парафіям жити по-старому, а ПЦУ дала можливість зробити так тим громадам, де дві третини членів за це проголосують.

Автор фото, УНІАН

Як розповів ВВС Україна речник ПЦУ, митрополит Білоцерківський Зоря, там очікують, що декілька сотень парафій з 8,5 тисяч залишаться на старому календарі.

"Для них надрукують календар на 2024 рік за старим стилем. По динаміці запитів на цей календар ми і бачимо повну картину", - сказав він.

Показово, що перехід на новий календар підтримав президент та Верховна Рада. Депутати схвалили проєкт закону Володимира Зеленського, щоб перенести офіційні дати державних свят, які пов'язані з релігійними подіями.

Це стосувалось Різдва 25 січня (7 січня більше не буде вихідним), Дня української державності 15 липня (а не 28) та Дня захисників та захисниць України 1 жовтня (а не 14). 14 жовтня святкували день УПА та Покрову.

ВПО отримають менше виплат

Автор фото, ВВС

З 1 вересня почнуть діяти низка підстав, за яких внутрішньо переміщені особи позбавлятимуться щомісячної допомоги від держави на проживання.

Ця допомога виплачується громадянам, які живуть в Україні і мають статус ВПО. Для осіб з інвалідністю та дітей вона складає 3 тис. грн, а для інших осіб - 2 тис. грн.

Автор фото, ВВС

Урядова постанова №709 передбачає такі підстави втрати виплат з 1 вересня.

1. Придбання транспортного засобу, якому менше 5 років (окрім автомобілів, придбаних волонтерами для потреб оборони України, а також крім певних видів транспортних засобів для людей з обмеженими можливостями);

2. Купівля на суму понад 100 тис. грн квартири, будинку, земельної ділянки (окрім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

3. Володіння на депозитному рахунку в банку понад 100 тис. грн чи облігаціями на таку ж суму, строк погашення яких настав.

4. Придбання іноземної валюти, а також банківських металів на суму понад 100 тис. грн (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);

5. Володіння власним житлом, розташованим на територіях, де не відбуваються бойові дії та які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї).

6. Перебування особи на повному державному утриманні у будинку дитини, дитячому будинку-інтернаті, психоневрологічному інтернаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю або у школі-інтернаті чи закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) спрямування.

Автор фото, ВВС

Рішення органу соціального захисту можна оскаржити до Національної соціальної сервісної служби або в судовому порядку.

Зміни в навчанні

Автор фото, Getty Images

1 вересня до школи цього року фізично піде більше дітей, ніж минулого. У 75% шкіл, на відміну від 60% у 2022 році, тепер є укриття і навчання там буде проводитися очно або у змішаній формі.

Навчання у школах почнеться, як і завжди, 1 вересня з уроку про ментальне здоров'я.

А от вступну кампанію до профтехучилищ продовжили до 1 жовтня 2023 року.

З осені в Україні буде нова дистанційна форма навчання для українських школярів, які перебувають за кордоном.

Автор фото, Клименко Підпис до фото, Наприкінці серпня росіяни зруйнували шахедом школу у Ромнах на Сумщині, яка готувалась приймати дітей з 1 вересня

Вони вивчатимуть "український компонент шкільної програми". Решту предметів - у школах країн, де вони зараз перебувають, і цю частину навчання їм наприкінці року в українській школі зарахують автоматично.