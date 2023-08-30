У Дніпрі під час затримання застрелили водія: подробиці гучної справи

41 хвилин(и) тому

Автор фото, ДБР Підпис до фото, Чоловік помер на місці

ДБР розслідує справу у Дніпрі, де поліцейський при затриманні стріляв у чоловіка і той загинув. Будуть перевіряти правомірність застосування правоохоронцем табельної зброї.

Джерела у поліції розповіли ВВС, що вбитий був п'яним. Поліцейський каже, що вважає себе невинуватим, бо захищав напарницю.

Що відомо про цей інцидент станом на зараз?

Що відбулося?

У вівторок, 29 серпня, під час патрулювання у Дніпрі поліцейські помітили авто, водій якого "ігнорував правила дорожнього руху", повідомляють у ДБР. Деякий час патрульні переслідували авто. Відомо, що у ньому були чоловік, жінка й двоє дітей.

"Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп'яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю", - йдеться у повідомленні Державного бюро розслідування.

У генпрокуратурі ці події прокоментували так: "На вимогу вийти із авто водій та пасажири відмовились, а правоохоронці почали силою витягували їх із авто та використали газовий балончик".

З відеозаписів, які є у загальному доступі, видно, що жінка, яка перебувала у авто з водієм, намагалася сісти на його місце. Вона не хотіла вийти з авто.

З відео, яке знімали діти зсередини авто, видно, що поліцейські намагалися витягти жінку з машини. Вона кричить: "Моя нога. Боляче". А потім перепитує, чи діти точно знімають це на відео.

Під час спроби поліцейських затримати жінку, чоловік вискочив та напав на правоохоронців.

Далі конфлікт відбувався за межами авто.

За інформацією "24 канала", чоловік активно чинив опір патрульній, вдарив її кулаком в обличчя. Інспектора він перекинув через себе.

Коли відбувалася бійка, діти кричали батьку підбадьорливі слова і знімали це на відео.

Момент пострілу на відео видно погано. Хлопець підбіг до батька, який лежав на землі, з криками: "Тату".

Слідчі вивчають обставини інциденту. Поліцейського затримали.

Захищав напарницю?

Як повідомили ВВС в правоохоронних органах, в крові загиблого експертиза виявила 2,48 промілле алкоголю. "Це еквівалент пляшки горілки, це дуже багато", - сказав співбесідник.

Він визнав, що правильніше було б, щоб патрульні заблокували авто порушників і викликали підмогу. Але поліцейські цього не зробили, а почали сперечатись з водієм і його супутницею.

Крім того, одне з ключових питань - чи був попереджувальний постріл перед тим, як патрульний вистрілив в порушника. Чіткої відповіді на це питання немає.

Затриманий патрульний вважає себе невинуватим і заявляє, що бачив реальну загрозу для своєї напарниці.

Джерело серед правоохоронців прогнозує, що підозрюваного суд відправить під домашній арешт до кінця слідства.

Що кажуть слідчі

"Поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру", - заявили у ГПУ.

Відкрили кримінальне провадження за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу.

Заступник начальника депаратменту патрульної поліції Олексій Білошицький закликав не поспішати робити висновки і дочекатися результатів розслідування.

"Я не можу висловитись про правомірність або неправомірність, про винуватість чи невинуватість і таке інше, адже є комісія, яка проводить службове розслідування і є слідство, які оцінять всі докази в сукупності й дадуть свої висновки, базуючись на фактах, а не здогадках", - заявив Білошицький.

Департамент патрульної поліції буде сприяти слідству та надасть повну юридичну підтримку патрульним, заявив чиновник.

Автор фото, glavcom.ua Підпис до фото, У соцмережах з'явилися фото патрульної під час інциденту

"Ситуація важка... Кваліфікацію сформує слідство, а висновки зробить суд. І цей випадок має навчити всіх, що є права і є обовʼязки. І це два невідʼємних поняття. Якщо кожен буде їх поважати в сукупності, то всі такі ситуації будуть завершуватись точно не так, як завершилась ця", - заявив замначальника депаратменту патрульної поліції.

Що на камерах поліції

Згодом поліція опублікувала відео з камер спостереження на вулиці і з камер патрульного. На ньому видно, як машина на перехресті з крайньої правої смуги повертає ліворуч. За кермом був чоловік.

Спілкування з поліцейськими люди в авто супроводжують нецензурною лексикою. У цей час на місці водія вже перебуває жінка. Правоохоронці попросили чоловіка відійти від авто. Вони заявили, що водій порушив правила дорожнього руху.

"Якщо ви відмовляєтесь виконувати законну поліцейську вимогу вас буде затримано, ви розумієте?" - сказала поліцейська чоловіку біля машини. "Я зараз визову адвоката, тобі буде п...да. Ти поняла?" - відповів він.

Бійка почалася, коли люди на машині намагалися поїхати з місця події.

"Ви - затримані", - повторювали поліцейські, які намагалися витягти жінку з крісла водія. "Мені боляче", - кричала вона. Чоловік вийшов з авто і втрутився у бійку. За кілька секунд пролунали постріли.

Що відомо про вбитого

ЗМІ повідомляють, що це 38-річний підприємець Джумбері Джумберович Сілогава з Дніпропетровської області.

За інформацією поліції, він займався ритуальним бізнесом на Дніпропетровщина, неодноразово отримував штрафи за порушення ПДД

У чоловіка залишилося двоє синів.

Юридична компанія "Міллер" проаналізувала інцидент у Дніпрі з точки зору закону:

Чому поліцейський вистрілив?

У законі "Про Національну поліцію" зазначено, що поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю, зокрема щоб відбити напад на поліцейського або членів його сім'ї, у разі загрози їхньому життю чи здоров'ю.

Чи має поліцейський попередити про застосування зброї

У такій ситуації закон чітко визначає, що поліцейський має попередити про необхідність припинити протиправні дії і про намір використати зброю.

З відео видно, що поліцейський після нападу на нього, підвівшись на ноги, одразу дістав пістолет та зробив три постріли у напрямку, де перебував водій.

Більше ясності у ситуацію можуть внести відеозаписи з бодікамер поліцейських, оскільки на відео не зафіксовано, що робив водій після того, як припинив свій напад на одного з патрульних. За версією, що розповсюджується у соціальних мережах, водій одразу напав на іншу патрульну, у якої потім були зафіксовані тілесні ушкодження.

Чи міг поліцейський застосувати зброю без попередження?

У частині законі "Про Національну поліцію" визначений перелік випадків, у яких поліцейський має право застосувати зброю без попередження, а саме:

1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;

2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю людей;

3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;

4) якщо особа чинить збройний опір;

5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.