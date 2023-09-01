Авторку YouTube-каналу про батьківство заарештували за знущання з дітей

Медлін Галперт

BBC News, Нью-Йорк

23 хвилин(и) тому

Автор фото, ConneXions YouTube channel Підпис до фото, Рубі Франке (праворуч) і Джоді Нан Гільдебрандт (ліворуч) разом записували відео

Мешканку американського штату Юта Рубі Франке, яка вела популярний канал із порадами про виховання дітей на YouTube, заарештували за підозрою в жорстокому поводженні з дітьми. Це сталося після того, як її син з ознаками недоїдання втік з дому, повідомили чиновники.

Франке та її бізнес-партнерку Джоді Нан Гільдебрандт заарештували в Івінсі, штат Юта, у середу.

Чиновники також знайшли 10-річну доньку Франке з ознаками недоїдання.

Франке та її бізнес-партнерці висунули два звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми.

BBC звернулася до Франке та Гільдебрандт за коментарем.

За словами поліції, 12-річний син Франке виліз із вікна та побіг до сусідів, щоб попросити їжі та води.

"Людина, яка зателефонувала [сусід], заявила, що неповнолітній виглядав виснаженим і погано харчувався, мав відкриті рани та клейку стрічку навколо кінцівок", - йдеться в заяві Департаменту громадської безпеки Санта-Клара-Івінс.

"Після прибуття правоохоронні органи помітили, що рани та недоїдання [хлопчика] були серйозними", - йдеться в повідомленні.

Хлопчика довелося доставити до лікарні "через глибокі рани від зв'язування мотузкою та недоїдання". 10-річну доньку Франке також доставили до лікарні.

Пізніше чиновники отримали ордер на обшук, і загалом під опіку соціальних служб передали чотирьох дітей, йдеться у заяві.

Автор фото, Ruby Franke via Facebook

41-річна Франке стала відомою на YouTube у 2010-х роках завдяки своєму каналу під назвою 8 Passengers, де висвітлювалися питання виховання її шести дітей. Франке знімалася у цих відео разом з Гільдебрандт, яка також публікувала їх на своєму сайті ConneXions Classroom.

YouTube-канад Франке мав понад два мільйони підписників до того, як на початку цього року його деактивували.

В минулому відеоблогерка стикалася з негативною реакцією через свої суворі методи виховання. Зокрема її син стверджував, що кілька місяців спав на кріслі-мішку як покарання, а відмову у їжі Франке використовувала як дисциплінарну міру.

Інцидент із кріслом змусив деяких глядачів зателефонувати до місцевої служби захисту дітей, хоча Франке тоді заявила Insider, що інцидент вирвали з контексту.

Старша донька Франке Шарі Франке після арешту матері опублікувала пост в інстаграмі, заявивши, що вона та її сім'я "дуже раді, що перемогла справедливість", повідомляють американські ЗМІ.

"Ми роками намагалися розповісти про це поліції та службам захисту дітей, і дуже раді, що вони нарешті вирішили вжити заходів", - зазначила вона.