"Я не кину свою державу". Зеленський піде на другий термін, якщо вибори будуть у 2024 році

53 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю португальському громадському телебаченню RTP заявив, що буде балотуватись на президентських виборах, якщо такі відбудуться 2024 року під час війни.

Зеленський також розповів журналістці, за яких умов під час війни можуть відбутись вибори.

"Але ви збираєтеся балотуватись?" - уточнила журналістка.

"В 2024 році, якщо буде тривати війна, і якщо вибори будуть відбуватись, я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарантом Конституції, і я її захищаю у будь-якому випадку", - відповів президент Зеленський.

Нагадаємо, що перед виборами 2019 року він обіцяв у своїй програмі, що не буде йти на другий строк.

Згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори мали відбутись в Україні восени 2023 року, а президентські - у березні 2024 року.

Проте законодавство та Конституція України забороняє проводити вибори в умовах воєнного стану.

Але західні союзники України неодноразово натякали, що хотіли б проведення виборів попри війну.

23 серпня у Києві сенатор США від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни. На його думку "вільні та чесні вибори, навіть під час нападу" на Україну, можуть продемонструвати, чи країна змінилась в питанні корупції.

"Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна… Я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме - провести вибори у 2024 році", - сказав американський сенатор.

Реагуючи на це в інтерв'ю Наталі Мосейчук президент назвав головні умови проведення таких виборів.

Автор фото, УНІАН

Насамперед це зміни до законодавства, адже закон чітко забороняє вибори під час війни, і додаткове фінансування.

"Тоді нам потрібні зміни до законодавства, до Виборчого кодексу. Зробити це швидко. Раз. Якщо, як я сказав йому (сенатору США від Республіканської партії Ліндсі Грему - Ред.), ви готові мені дати 5 мільярдів, тому що я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів, а мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів у звичайний час. У воєнний я не знаю, що це за сума. Тому я йому сказав, якщо США разом із Європою дадуть нам фінансову підтримку… Вибачте, я нічого не прошу, проводити вибори в кредит я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори теж не буду", - заявив Зеленський.

Також, на думку Зеленського, розділяти відповідальність за вибори під час війни мають тоді і країни Заходу, які на такому волевиявленні наполягають.

"Давайте ризикувати тоді разом. Як? Американські спостерігачі мають бути в окопах", - сказав він.

При цьому він наголосив, що дуже важливо розв'язати проблему безпеки, а також західні країни мають допомогти в організації виборів для мільйонів біженців у європейських та інших країнах.

В інтерв'ю португальському медіа Зеленський уточнив деякі умови для проведення виборів.

"Якщо це вибори, то вони повинні бути на нашій території, щоб військові мали можливість проголосувати, на першій лінії, тому нам потрібні спостерігачі з усього світу. Хочу, щоб все було по закону, прозоро і демократично, як це відбулось на виборах, коли я став президентом. Коли всі сказали - чисті вибори - я не хочу це втратити", - заявив президент.

"Не маємо права втратити людей, які поїхали як біженці за кордон. У них має бути інфраструктура, щоб віддати свій голос за кандидатів. Росія також піднімає цю тему щодо виборів. Ми повинні зробити, щоб не було ризиків бомбардування, вони звісно будуть, але маємо зробити, щоб люди на дільницях були захищені", - наголосив Зеленський. І ще раз повторив, що проведення таких виборів мають оплатити західні партнери.