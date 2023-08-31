Як священник УПЦ МП втік з України в Росію через проросійські погляди і чому його там посадили

57 хвилин(и) тому

Автор фото, PRAVOSLAVNIY VIRTYALNIY PRIHOD/YOUTUBE

Суд у Петербурзі призначив три роки колонії загального режиму колишньому православному священнику Дмитру Курмоярову за звинуваченням у поширенні "фейків" про російську армію. У 2018 році Курмояров переїхав до Росії з України, де проти нього порушили справу за демонстрацію георгіївської стрічки.

Влітку 2022 року Курмоярова (отця Іоанна) відправили під арешт у Петербурзі, порушивши проти нього справу за статтею про "публічне поширення свідомо неправдивої інформації про російську армію за мотивами політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ненависті".

Калінінський районний суд Петербурга визнав його винним за цією статтею і засудив до трьох років колонії загального режиму, повідомляє пресслужба петербурзьких судів.

Приводом для справи стали відео, які після початку російського вторгнення в Україну священнослужитель розміщував у різних соціальних мережах, зокрема, на YouTube-каналі "Православный виртуальный приход".

Загалом Курмоярову закидають 63 епізоди розміщення "неправдивої інформації" про дії російської армії з 24 лютого по 6 червня 2022 року.

Курмояров визнав провину, однак сторона обвинувачення просила для нього сім років позбавлення волі (покарання за статтею, яку інкримінували священнику, становить від п'яти до десяти років колонії).

У своєму останньому слові Курмояров заявив, що записував відео про вторгнення, бо як священник і чернець був дуже засмучений, що війна триває між православними людьми.

"Я - вірянин і християнський пацифіст. Я був глибоко шокований, адже росіяни й українці, по суті, один народ. Мене особливо травмувала та думка, що з обох боків конфлікту беруть участь і страждають православні люди", — цитує Курмоярова російський проєкт "Политзек-Инфо".

Як ієромонах переїхав з України до Росії

Дмитро Курмояров народився у Пермському краї, а школу закінчив в українській Вінниці. Подальшу освіту отримував у Волгограді, але після навчання — у 90-х — повернувся жити у вже незалежну Україну. Він торгував рибою, був одружений, захоплювався музикою та живописом. Але поступово пішов у релігію й у 2011 році він став священником.

Курмояров служив в УПЦ Московського патріархату й не визнавав УПЦ Київського патріархату. З 2014 року він активно висловлював у фейсбуку свою думку, зокрема, про політику в Україні. Євромайдан він засуджував, війну на Донбасі називав "громадянською" і шкодував, що "свідомість більшості людей отруєна націоналістичною пропагандою".

2017 року він запостив на 9 травня вітальну листівку з георгіївською стрічкою, а за тиждень, 16 травня, демонстрацію георгіївської стрічки в Україні заборонили. Проти Курмоярова порушили адміністративну справу, але згодом її закрили через закінчення строку притягнення до відповідальності.

На початку 2018 року Курмоярова виключили зі списку священників Тульчинської єпархії. При цьому єпархія наполягала, що епізод з георгіївською стрічкою стосунку до цього не мав.

Того ж року Курмояров виїхав з України до Новосибірська, де почав викладати богослов'я у Новосибірській духовній семінарії.

У Росії отець Іоанн став відомим після того, як розкритикував головний храм збройних сил Росії в Кубинці, обурившись, зокрема, через наявність радянської символіки у храмі. Після цього Курмоярову заборонили правити службу та викладати, а нову роботу, пов'язану з РПЦ, він знайти вже не зміг.