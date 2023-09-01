Росію і Білорусь попри війну запросили на вручення Нобелівської премії. Яке пояснення?
Росію і Білорусь знову запросили на бенкет у Стокгольмі з нагоди вручення Нобелівських премій, повідомляє Нобелівський фонд. Минулого року через війну в Україні вона не отримали запрошення.
Цього року на захід також запросили Іран.
У фонді заявили, що прагнуть залучити до участі навіть тих, хто не поділяє цінності Нобелівської премії, зокрема, предствників партії ультраправих "Шведських демократів".
П'ять із шести Нобелівських премій щороку вручають у Стокгольмі. А Нобелівська премія миру вручається в Осло, де відбуваються окремі урочистості.
Минулого року Нобелівський фонд не запросив представників посольств Росії й Білорусі на вручення премій у Стокгольмі через російське повномасштабне вторгнення в Україну.
Іран також залишився тоді без запрошення. Тегеран вже давно стикається з критикою за свою ситуацію із правами людини. ООН заявила, що уряд цієї країни міг чинити злочини проти людяності, придушуючи тогорічні протести.
Іран також постачає Росії зброю та дрони, якими Москва нищить мирні українські міста.
"Діалог звужується"
Виконавчий директор Нобелівського фонду Відар Гельгесен так пояснив рішення знову запросити ці три країни: "Очевидно, що світ дедалі більше ділиться на сфери, де діалог між тими, хто має різні погляди, звужується".
"Щоб протистояти цій тенденції, ми зараз розширюємо кількість наших запрошень, щоб відзначити і зрозуміти Нобелівську премію, а також важливість вільної науки, вільної культури та вільних, мирних суспільств".
Шведська депутатка Європарламенту від ліберальної партії Карін Карлсбро звинуватила Фонд у створенні "небезпечного прецеденту".
За її словами, Фонд "дав зелене світло запрошенню Росії на гламурну вечірку у той час, як ракети падають на українські культурні центри та вбивають дітей".
Виступаючи перед громадським радіо Швеції, вона назвала Росію, Білорусь та Іран "державами-ізгоями", які "пригнічують своїх громадян, ведуть війну й терор проти власного народу та сусідніх країн".
"Це країни, які жодним чином не підтримують демократичні цінності", - наголосила Карін Карлсбро.
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