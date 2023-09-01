"Працюємо з території РФ". Буданов розповів про удар по авіабазі Пскова

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Головне управління розвідки Міністерства оборони У

Безпілотники, які атакували авіабазу в російському Пскові, запустили з території Росії, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Ми працюємо з території Росії", - сказав Буданов у коментарі The War Zone, хоча не уточнив, чи була атака здійснена військовослужбовцями ГУР, чи російськими партизанами.

Головний український розвідник також відмовився вказати, які дрони були використані та скільки їх залучили.

В оцінці пошкоджень Буданов вказав, що внаслідок атаки були уражені чотири російські військово-транспортні борти ІЛ-76: два знищені, ще два отримали серйозні пошкодження. Він зазначив, що цілеспрямовано були атаковані паливні баки та важлива частина лонжерона крила, які розміщені у верхній частині ІЛ-76.

В українській розвідці наголошують, що Росія використовувала літаки для перевезення військових вантажів та особового складу повітряно-десантних військ.

Як українські дрони могли долетіти до Пскова

Безпілотники атакували авіабазу в Пскові 30 серпня. Російська сторона підтвердила пошкодження чотирьох літаків Іл-76.

Для російських ВПС це не критична втрата. Згідно з довідником World Air Forces 2023 журналу Flight International, на озброєнні військово-транспортної авіації Росії є 119 одиниць Іл-76. Однак це все одно дорогі великі літаки, які займалися транспортуванням військ.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Вдарили по аеродрому в Пскові вночі

Ще одна досить серйозна матеріальна втрата для Росії - наслідки закриття повітряного простору над Тульською та частиною Московської області. За одну ніч там двічі вводився в дію режим "Килим", який оголошують, якщо в небі помічені небажані літальні об'єкти або є загроза появи подібних об'єктів.

У цьому випадку всі літаки, які перебувають в зоні, де запроваджено такий план, зобов'язані залишити її та вирушити або на запасні аеродроми, або чекати в іншому районі.

Крім того, в аеропортах скасовуються рейси, що також призводить до великих витрат. Це вже не вперше за останні тижні, коли небо у московському районі польотної інформації закривають через безпілотники

Через те, що місто розташоване неподалік країн Балтії, а до України майже 700 км, у Росії звучали версії про можливий удар з території Естонії чи Латвії.

З іншого боку, 31 серпня Володимир Зеленський на селекторі із військовими та урядовцями заявляв про успішний результат роботи "нашої нової української зброї на - 700 кілометрів". Це дехто трактував як можливе визнання удару по Пскову з території України.