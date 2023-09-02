Коломойський отримав підозру. У чому його звинувачують

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Джерело в правоохоронних органах

Зранку 2 вересня бізнесмену Ігорю Коломойському СБУ, Бюро економічної безпеки й Офіс генпрокурора вручили підозру у вчиненні злочину, повідомили джерела ВВС Україна в правоохоронних органах.

Також співрозмовники передали фотографії моменту вручення підозри за місцем проживання бізнесмена.

Підозра стосується одразу кількох статей Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство) та 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Згодом цю інформацію підтвердила СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський", - йдеться у заяві СБУ.

За твердженням слідства, протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський "легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ".

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора триває.

Ігор Коломойський - один з найвпливовіших бізнесменів України. Він є власником телеканалу 1+1, з яким довго співпрацював ще тоді актор та комік Володимир Зеленський.

У 2019 році Коломойський та його телеканал активно підтримували Зеленського як кандидата на президентських виборах.

Ще в 2016 році держава націоналізувала "Приватбанк" Коломойського через величезні борги й загрозу від цього для фінансової системи країни. Бізнесмен згодом не погодився з цим та судиться за повернення активів.

В історії з "ПриватБанком" його ексвласника Коломойського звинувачують у виведенні з нього мільярдів доларів українських вкладників на користь своїх фірм.

В інтерв'ю ВВС наприкінці лютого 2019 року Ігор Коломойський назвав "одним великим фейком" звинувачення на адресу ексвласників банку у тому, що вони вивели з нього 5,5 млрд доларів, як про це заявляло керівництво Нацбанку після розслідування компанії Kroll.

В 2014 році Коломойський став керівником Дніпропетровської обладміністрації та допомагав Україні у відбитті гібридної агресії Росії на Донбасі. Проте згодом він посварився з Києвом та президентом Порошенком і його звільнили.

На певний час він навіть виїздив з країни.

Автор фото, Джерела в правоохоронних органах

Попередні обшуки

1 лютого 2023 року силовики проводили обшуки в Коломойського у нього вдома на курорті Буковель.

Тоді, за повідомленням слідчих, розслідування щодо Коломойського стосувалось махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта". Йшлося про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухиляння від сплати податків.

Ще один обшук в нього був 8 вересня 2022 року.

Той обшук у Коломойського відбувся через пару тижнів після оголошення підозр 8 особам щодо заволодіння майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на суму понад 13,3 млрд грн.

Ці підозри отримали колишній голова правління "Укрнафти" та ще низка представників компанії.

Справу відкрили за статтею про "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах".

Тоді НАБУ повідомляло, що слідство встановило низку епізодів, за якими ПАТ "Укрнафта" укладала та проплачувала договори по купівлі-продажу нафти та нафтопродуктів, які виявлялися фіктивними, а кошти виводили на офшорні рахунки.

За даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, були пов'язані з компаніями групи "Приват", яку контролюють Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов.

Вони також контролювали близько 40% "Укрнафти", найбільшої нафтовидобувної компанії України. Водночас контрольний пакет належав державі в особі НАК "Нафтогаз", а решта - міноритарним акціонерам.

Автор фото, УНІАН

Конфлікт між акціонерами став основою ще однієї тривалої судової суперечки між "Нафтогазом" та "Укрнафтою" про стягнення понад 9 млрд кубів газу та усіх доходів, які НАК "Нафтогаз" отримала або могла отримати від продажу цього обсягу природного газу.

Цей газ "Укрнафта" видобула у 2007-2013 роках. Чергова спроба владнати суперечку була буквально у переддень великої війни, коли на зборах акціонерів могли укласти угоду про розподіл активів між власниками. Проте цього так і не сталося.

Схожа ситуація і з "Укртатнафтою", - тільки там розподіл акцій є "дзеркальним" до "Укрнафти". В "Укртатнафті" Коломойський з Боголюбовим володіють близько 60%, а решта належать "Нафтогазу". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні був зруйнований російським ракетним обстрілом.

7 листопада 2022 року ці дві компанії (разом із ще трьома) були націоналізовані, а акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" передані у власність держави в особі міноборони.

Основою рішення про націоналізацію компаній стали закон і наказ Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.

Як заявив президент Зеленський, це було зроблено, щоб "Укрнафта", яке є нафто- і газовидобувною компанією, 24/7 працювала на потреби оборони".