У США поліція застрелила вагітну жінку, яка відмовилася вийти з машини: відео

Макс Матца

BBC News

1 година тому

Автор фото, Police handout

Поліція штату Огайо опублікувала відео з натільної камери, на яких видно, як поліцейський застрелив вагітну темношкіру жінку.

21-річна Та'Кія Янг померла 24 серпня, коли її застрелили поліцейські в її машині біля продуктового магазину Kroger у містечку Блендон, передмісті Колумбуса.

На кадрах помітно, що поліцейські намагаються допитати її щодо ймовірної крадіжки в магазині.

На відео, опублікованому в п'ятницю, помітно, як один поліцейський стоїть перед її автомобілем і стріляє прямо в неї, коли жінка, ймовірно, намагається їхати в його напрямку.

На відео можна побачити, як двоє офіцерів розмовляють із пані Янг приблизно за одну хвилину до того, як пролунає постріл.

Один офіцер стоїть біля її дверей і неодноразово каже їй "Вийти з машини!".

"Для чого?" - двічі запитує вона, і додає: "Я не збираюся цього робити".

Інший поліцейський, який перебуває попереду автомобіля, тримає ліву руку на капоті, а в іншій руці - пістолет.

"Ви мене застрелите?" - запитує вона за мить до того, як пролунає один постріл, і поліцейський швидко зійде з маршруту автомобіля.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, На відео помітно, як поліцейський стріляє в жінку за кермом

Потім помітно, як поліцейські розбивають автомобільне віконце після того, як автомобіль в'їхав у цегляну стіну біля входу в магазин.

Правоохоронці кажуть, що намагалися надати медичну допомогу, але ані мати двох дітей, ані її ненароджена дитина не вижили.

"Це була трагедія. Сім'я пані Янг, зрозуміло, дуже засмучена", - заявив у п'ятницю начальник поліції Блендона Джон Белфорд.

"Хоча ніхто з нас не може повністю зрозуміти глибину їхнього болю, ми всі можемо згадати про них у наших молитвах і дати їм час і простір, щоб впоратися з цим жахливим поворотом подій", - додав він.

Обидва офіцери, особи яких не розголошують, були на автостоянці під час виклику, не пов'язаного з ймовірною крадіжкою. Після стрілянини їх обох відправили в адміністративну відпустку. Офіцера, який стояв біля вікна машини, повернули до виконання службових обов'язків, а той, що стріляв, залишається у відпустці.

Відео переглянула сім'я пані Янг до того, як воно було опубліковано в п'ятницю. У заяві сім'я заявила, що стрілянина "очевидно є кримінальним актом", і її можна було "уникнути".

Управління поліції міста Блендон звернулося до Бюро кримінальних розслідувань Генерального прокурора Огайо з проханням розслідувати стрілянину.