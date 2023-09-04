Резніков написав заяву про відставку. Чим він запам'ятався

Пол Адамс і Малу Курсіно

BBC News, Києв і Лондон

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Президент Володимир Зеленський анонсував заміну міністра оборони України. Він підтвердив намір звільнити Олексія Резнікова. Його місце займе голова Фонду держмайна Рустем Умеров після того, як його кандидатуру схвалить Верховна рада.

Сам Резніков зранку 4 вересня написав заяву про відставку та направив її на розгляд парламенту.

"Олексій Резніков пройшов ці понад 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом", — сказав президент України у своєму відеозверненні.

Українські ЗМІ припускають, що 57-річний Резніков стане новим послом Києва в Лондоні, де у нього склалися добрі стосунки з високопосадовцями.

Резніков став відомою фігурою від початку війни в Україні. Отримавши міжнародне визнання, він регулярно відвідував зустрічі із західними союзниками України та відігравав ключову роль у лобіюванні додаткової військової техніки.

Проте на його звільнення чекали вже давно. Минулого тижня Резніков заявив журналістам, що розглядає з українським президентом інші варіанти співпраці.

За даними місцевих ЗМІ, колишній міністр оборони зазначив, що якби Зеленський запропонував йому можливість попрацювати над іншим проєктом, він, певно, погодився б.

Радник міністра оборони Юрій Сак розповів ВВС, що Резніков очолював трансформацію міністерства, заклавши основу для майбутнього членства в НАТО.

Автор фото, Getty Images

"Його спадщина полягає в тому, що він переконав міністрів оборони всього світу в тому, що неможливе можливе", - зазначив Сак, маючи на увазі успішне лобіювання Резніковим іноземних урядів щодо зброї.

Але експерти відзначають, що зміни в кабінеті міністрів навряд чи призведуть до серйозних змін у стратегії бойових дій України, оскільки воєнною кампанією керує генерал Валерій Залужний - головнокомандувач Збройних сил України.

Звільнення Резнікова відбувається на тлі посилення боротьби з корупцією в адміністрації Зеленського, коли викорінення хабарництва в державі є необхідним кроком для прагнення України приєднатися до західних інституцій, таких як ЄС.

Згідно з індексом сприйняття корупції Transparency International, Україна - 116-та з-поміж 180 країн, але в останні роки її позиція значно покращилась.

Хоча самого Резнікова особисто не звинувачують у корупції, у Міністерстві оборони була низка скандалів із закупівлею товарів і обладнання для армії за завищеними цінами.

На початку цього року заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі звинувачень у закупівлях харчів за завищеною ціною. Повідомляли, що сам Резніков тоді ледве втримався на посаді.

"Стрес, якого я зазнав, важко точно виміряти, але моя совість абсолютно чиста", - підкреслив посадовець.

У п'ятницю радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван зустрівся з керівниками антикорупційної системи України - НАБУ, САП та ВАКС і закликав їх продовжувати переслідувати та виносити судові рішення у справах про корупцію, "незалежно від того, куди вони ведуть".

Резнікова замінить Умеров, який представляв Україну на перемовинах з РФ на початку повномасштабного вторгнення.

За даними ЗМІ, під час мирних переговорів у березні 2022 року в Умерова та в ще одного учасника перемовин, російського мільярдера Романа Абрамовича, проявилися симптоми отруєння.

Пізніше Умеров спростував ці повідомлення, закликаючи людей не довіряти "неперевіреній інформації".

У розмові з BBC він тоді сказав, що потрібна сміливість, щоб знайти рішення, але він сповнений рішучості "знайти політичне та дипломатичне вирішення цього жорстокого вторгнення".

Бувши членом кримськотатарської громади, він став ключовим учасником міжнародних зусиль Зеленського зі зміцненні зв'язки в ісламському світі.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Рустем Умеров

Звільнення Резнікова відбувається в той момент, коли Україна веде повільний і кривавий контрнаступ після отримання більш досконалої зброї від західних союзників.