Росія масовано вдарила дронами біля Дніпра і Одеси. Що відомо про руйнування

1 година тому

Автор фото, Сили оборони півдня України Підпис до фото, Одещина

Вночі 4 вересня росіяни атакували "Шахедами" Одещину, а також Дніпропетровську й Миколаївську області. ППО знищили більшість дронів, однак влучань уникнути не вдалось.

Як повідомили у Повітряних силах, запуск дронів-камікадзе відбувався з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).

"Усього зафіксовані пуски 32 "Шахедів", - зазначили військові. 23 з них вдалося знищити.

На Одещині ударні БПЛА запускали хвилями, спрямовуючи їх переважно у бік Ізмаїла та Кілії.

Там сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів, однак є влучання, заявив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У кількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

Автор фото, Сили оборони півдня України Підпис до фото, Одещина

Сталося кілька займань на території цивільних об'єктів, однак до сьомої ранку вогонь ліквідували.

"На місці продовжують працювати всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини росіян", - зазначив Кіпер.

Повідомлень про постраждалих наразі не надходило.

Автор фото, Сили оборони півдня України Підпис до фото, Одещина

Це другий поспіль масований удар по регіону. Напередодні вночі, 3 вересня, Росія атакувала Одещину 25 дронами-камікадзе Shahed-136/131. Із них 22 сили ППО знищили, водночас було влучання у портову інфраструктуру, що призвело до пожежі та двох постраждалих.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк назвала другу атаку поспіль на Одещину передбачуваною.

Вона переконана, що причина криється в тому, що ворогу не дає спокою активність регіону, який не скорився, не здався й не припинив своєї діяльності після припинення дії зернової угоди.

Дніпропетровщина

У небі над Дніпропетровщиною вранці 4 вересня повітряні сили знищили 7 безпілотників, але є і влучання, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Постраждав інфраструктурний об'єкт в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються.